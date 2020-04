Por Gabriel Arias

La retórica ha formado parte de este mundo desde que el mundo es mundo; es una característica vital para que hombres y mujeres pasen a la historia por sus palabras, por aquel discurso que marcó una diferencia en la sociedad y dejó una huella no importa en qué siglo ocurrió.

Roberto Suárez es periodista y editor del Grupo Jornada. En su libro “Crónicas de Retórica” hace un recorrido por treinta grandes oradores de nuestra humanidad, aquellos cuya palabra significó mucho para un pueblo. Desde el Sermón del Monte ofrecido por Jesucristo en cercanías del Mar de Galilea, pasando por ganadores del Premio Nobel como Pablo Neruda, Adolfo Pérez Esquivel o Gabriel García Márquez, o políticos de la talla de John Kennedy, Martin Luther King, Juan Domingo Perón y Salvador Allende, forman parte de una obra que se propone destacar a aquellos que cambiaron al mundo sólo con su palabra.

Suárez, periodista y escritor, presenta su nuevo libro.

"Crónicas de retórica", que viene acompañado de un DVD con imágenes de los personajes citados, tiene además, un fin noble. Y es que, todo lo recaudado por la venta de los ejemplares será donado a la Fundación Leandro Olmos, ONG que trabaja con niños de cero a siete años en situación de vulnerabilidad social, desvinculados total o parcialmente de su grupo familiar de origen, conteniéndolos hasta el momento de su revinculación familiar o de su adopción.

“Siempre admiré el tema de las personas que hablan bien, de buena oratoria. Me gustaron siempre los discursos, no sólo políticos, de todo tipo. Un día me di cuenta de que había guardado muchos archivos de diarios y me gustó la idea de recopilarlos y publicarlos", cuenta Suárez en diálogo con Crónica y continúa: "busqué distintas figuras que expresaron la forma que admiraba de oratoria, desde Demóstenes que fue el orador más grande de la historia, pero que era tartamudo y tuvo que hacer un gran esfuerzo para expresarse porque en los primeros mensajes la gente se reía, superó su impedimento físico y fue uno de los mejores de la historia”.

El libro, entonces, incluye oradores muy disímiles entre sí como: Jesucristo, Abraham Lincoln, Alfredo Palacios, Albert Einstein, Dolores Ibarruri, Winston Churchill, Charles Chaplin, Mahatma Gandhi, Juan Domingo Perón, Evita, Ernesto Guevara, John y Robert Kennedy, Martin Luther King, Muhammad Ali, Mario Moreno, Silo, Pablo Neruda, Salvador Allende, Ricardo Balbín, Adolfo Pérez Esquivel, Gabriel García Márquez, Julio César Strassera, Nelson Mandela, Fidel Castro, Diego Maradona, Steve Jobs, Raúl Alfonsín, José Mujica y el Papa Francisco.

Suárez agregó que “armé el libro empezando con Jesús, de quien sostengo que fue el primer tuitero del mundo por las bienaventuranzas con profundas y breves frases. Creo que no soy muy objetivo y en cierto modo pido disculpas por la introducción, porque algunos pueden criticarme por poner algunos personajes y otros no. Lo hice en base a discursos que creí importantes, abarco un abanico de ideologías y pensamientos que pueden dar polémica, como haber puesto a Diego Maradona o Ernesto “Che” Guevara". Aún así, el autor asegura que no incluyó a torturadores o asesinos de la historia de la humanidad y prefirió optar por políticos, estadistas, mandatarios, escritores, científicos, deportistas y hasta actores. El resultado es un compendio de personalidades tan diferentes y atractivas como Charles Chaplin , Cantinflas, Neruda, García Márquez, Kennedy, Churchill, Fidel Castro, Alfonsín, Perón, Evita o el Papa Francisco.

"Al principio tenía 10 personajes y tenía guardado en papel, el discurso de Fidel Castro cuando Juan Pablo II visitó Cuba. Ese discurso me impresionó mucho y le encontré un contenido bárbaro, la forma de expresarlo y la aceptación del Papa. Después ya tenía 20 y luego 30 personajes, por ahí me falto alguno como Obama, que tuvo un buen discurso y me quedó en el tintero”.

"Crónicas de Retórica", la nueva obra de Roberto Suárez.

Consultado sobre cuáles fueron los discursos que más le gustaron, Suárez dijo que “la bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte, el de Ricardo Balbín cuando despide Juan Perón, Evita en la Plaza de Mayo, el Steve Jobs antes de morir en una universidad para estudiantes, el de Cantinflas en la película Su Excelencia, cuando era representante de un estado sudamericano y habla en Naciones Unidas. Otros históricos como Martin Luther King, Kennedy, Churchill, La Pasionaria que fue una líder republicana contra la dictadura de Franco con un gran discurso, todos tiene su peso como el de Diego Maradona en La Bombonera que fue fantástico, más allá de lo que piense la gente de él, a mí me importaron los hechos y fue televisivo para todo el mundo. También el de García Márquez, Neruda o el de Alfonsín cuando fue reconocido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada”.

"Crónicas de retórica" es el tercer libro que publica Suárez (antes lo hizo con Crónicas de Guantes y Crónicas de Alfonso, el primero sobre la historia del boxeo en Mendoza, Argentina y el mundo, y el segundo sobre el gobierno de Raúl Alfonsín), y en breve publicará el cuarto ejemplar que tratará sobre la vida de José Néstor Lencina, primer gobernador mendocino con la Ley Sáenz Peña. En tanto, ya ideó un quinto libro que presentará distintas columnas o notas que él mismo ha escrito en los medios que trabajó, y que será una conmoración por los 50 años como periodista.