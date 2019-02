Paola Kullock, directora de la primera Escuela de Sexo de Argentina y hermana de la actriz Luisa Kuliok, brindó consejos de cómo lograr sexo exitoso con tu pareja. Además, detalló y respondió las principales consultas y/o planteos con los que se enfrenta.

¿Cómo lograr una buena relación sexual?

La teórica del sexo y especialista en juegos eróticos manifestó, en el programa radial No me importa nada emitido por Radio Trend Topic, que "una buena relación sexual se da cuando los integrantes de la pareja están jugando el mismo juego. A veces se puede y otras no. Para lograrlo, es importante que hablen y entiendan que el otro tiene ciertos límites. El mejor sexo se juega, se prepara, se desea y después se pone en práctica".

Además, aconsejó: "Si tu pareja te pide algo que no va en contra de tu moral y tus buenas costumbres, hacelo. Si no te genera nada lo que el otro hace pero a tu pareja sí, deberías sumarte a la calentura de la otra persona". y aclaró: "Hay una diferencia entre no me gusta y me da igual. Si me da igual pero a vos te suma, hagámoslo".

Luego, ejemplificó: "Los hombres suelen decirle a una mujer que no les gusta la lencería erótica. Sin embargo, deberían comprender que a algunas mujeres les calienta usarla. Hay que aprender a mirar al otro. Si a ella le calienta y a mi me gusta que le pase, me puedo prender. No es algo hipócrita, lo haces desde un lugar de afecto, cariño y generiosidad. Está sumando a la pareja".

Lo más pedido

Kullock contó que muchas mujeres le piden que quieren aprender a ser "putas en la cama" y la profesional se mostró en contra de la solicitud. Explicó: "Una puta es una mujer que está ejerciendo un rol y, por más que ame lo que hace, hay días que preferiría quedarse en su casa. Es una situación común en todos los trabajos. Si alguien te contrata, no podés faltar porque tenés ganas de quedarte en tu casa viendo una película. Yo no quiero este tipo de mujeres en la cama".

Además, manifestó: "Yo quiero mujeres que decidan qué tienen ganas de hacer y qué cosas no harían. La puta es dadora. Yo quiero que sean dadoras y recibidoras, de eso se trata la vida sexual. Un día poder decirle a tu pareja que tenes ganas de dar sexo oral y, al otro, de recibir. Debemos aprender a hacernos cargos del no y del sí".

La importancia de la mente en el sexo

Según explicó la profesional que da clases en la Escuela de Sexo PK, hay una diferencia entre "las cosas que te calientan" y "las cosas que te excitan". El primer término mencionado, es mental. El restante, físico.

"Solo hay cuatro posiciones en la cama. Lo restante, es el cerebro. Hay que aprender a armar un clima y no es recomendable el factor sorpresa. Todos tenemos una sexualidad distinta y hay que aprender a respetar la sexualidad del otro y la nuestra. Debemos aprender a vivir lo que nos gusta sin miedo".

En cuanto al factor "sorpresa", aclaró: "Hay que ser cuidadoso y prestar mucha atención a la persona. Hay que tener en cuenta que a algunas personas las sorpresa no gustan. No podés volver loco a alguien la primera vez porque no lo conocés y no sabés sobre sus gustos".

Y agregó: "Si una mujer aparece de sorpresa vestida de enfermera, el hombre se va a reír de los nervios, no se espera esa situación. Sin embargo, la mujer se va a sentir mal porque la risa no es el efecto que espera. Todo juego de exhibición requiere un previo aviso".

¿El amor va de la mano con la sexualidad?

"Yo puedo querer tener una satisfacción completamente física y pasar un excelente rato sin que haya amor en el medio. También puedo estar con una persona, amarla y tener un sexo de porquería", dijo la experta.

"El sexo sin amor es maravilloso y el sexo con amor también. Son cosas diferentes con objetivos distitnos", agregó.

Diferencias entre el hombre y la mujer

Paola expresó que la mujer "es crédula en los vínculos y el hombre es crédulo en el sexo. El 95 por ciento de las mujeres fingen órgasmos y nosotras todavía les creemos cuando nos dicen que somos las más lindas".

También detalló: "En la actualidad, las mujeres reclaman hombres más masculinos que tomen las situaciones con seguridad y firmeza. Necesitamos un sexo más fuerte desde un lugar de poder de sutileza".

Además, aseguró que la mayoría de las mujeres se hacen cargo de los problemas de los hombres. Ejemplificó: "Cuando ellos no tienen una erección, las mujeres se sienten mal con ellas mismas. La verdad es que es culpa de los nervios del hombre, la ansiedad, el alcohol o alguna medicación".