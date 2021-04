Santi Maratea recibió el emotivo agradecimiento de los papás de Emma Gamarra, la bebé de once meses con Atrofia Muscular Espinal (AME), luego de encabezar campaña a través de las redes sociales con la que logró recaudar 2 millones de dólares para conseguir el medicamento más costoso del mundo para su tratamiento.

"Eternamente agradecidos. Porque GRACIAS a ustedes que nos regalaron su tiempo con mucho amor, compartieron la historia de nuestra pequeña gran guerrera, realizaron eventos, donaron, firmaron la petición y muchas cosas más, Emmita llegó a todos sus corazones de la mano del GIGANTE de Santi Maratea. ¡Lo hicimos!", expresaron sus padres, Natalí y Enzo Gamarra, a través de su cuenta oficial de Instagram, "Todos por Emmita".

En el posteo, compartieron un tierno video de Emma y de chicos de todo el mundo agradeciendo la colaboración en varios idiomas.

"Santi lograste hacer el puente solidario más grande del mundo. Te vamos a llevar en nuestro corazón siempre, junto a todos los que te acompañaron", concluyeron.

Maratea se mostró emocionado por lo conseguido: "Es tremendo lo que hicimos. Es una mezcla entre la emoción de lo logrado y el flash de cómo es que se logró. Tengo personas llorando de la emoción. Más allá de Emmita es sentirse parte de algo lindo y posible".

"Estoy flasheado. Emmita representa más que Emmita, en mi vida. Por todo lo que hicimos, va a tener una vida sana". Por otra parte, sugirió la posibilidad de crear una ONG "más grande que Google".

El video del agradecimiento

La campaña

Hace algunos días, Santi Maratea se puso al hombro una campaña para ayudar a Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesita un medicamento que tiene un costo de dos millones de dólares para mejorar su calidad de vida.

Radicado por un tiempo en Miami, a donde viajó por trabajo, el influencer no dejó de compartir a diario en sus stories la historia de la pequeña y los distintos métodos de donación para que sus seguidores lo ayuden a lograr el objetivo.

Maratea convenció a famosos como Susana Giménez, Wanda Nara, Marley y la "China" Suárez para que lo ayudaran con la difusión. Hasta el pasado martes, el instagramer había conseguido un millón de dólares, que sumado al medio millón que ya habían recaudado los papás de Emma, solo restaban 500 mil.

Finalmente, el mismo día anunció en sus historias que la meta ya estaba cumplida. “Cuestión que ayer recibí un llamado telefónico, que atendí de pe...’Hola, soy tal, te llamo en nombre de tal’. Una persona que la querrían mucho, y que es muy generosa, muy divertida, muy humilde. Cuando me contacto con esta persona, me dice ´estoy hinchado las p... de Emmita, volvé a subir historias haciendo bolud...´. Y yo le dije ´bueno, viste como está la nena, hay que ponerle onda’. Y me dice: ´No, te estoy jodiendo, sí, jajaj, ¿cuánto falta para los dos millones’, y yo onda: ‘no sé, debería preguntarle a la mamá de Emmita exactamente, pero alrededor de medio millón de dólares’. Esta persona me dijo que le diga exactamente cuánto falta para que hagamos que deje de faltar”, relató.

Lo cierto es que todo tuvo un final feliz. “En resumidas cuentas, logramos el objetivo, conseguimos la plata en su totalidad y compramos el medicamento. Esto pasó ayer y Emmita se está haciendo la prueba de sangre. Apenas se la hacen, viaja a Europa y en dos semanas le dan el medicamento, que se lo aplica. Ya está todo encaminado, pago, que fue un bardo. Pero está finalizado, lo único que queda ahora es contarles a ustedes que el medicamento ya lo compramos y esperar a que llegue a la Argentina para que se lo apliquen a Emmita”, cerró.

El nombre de la resposable del solidario gesto le pidió al influencer que no revele su identidad y aunque generó curiosidad en las redes su nombre aún no se conoció.