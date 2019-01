El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) informó que los salarios finalizaron 17,3 puntos abajo de lo que fue la inflación durante los primeros 11 meses de 2018.

Las remuneraciones registraron una suba del 26,6% frente al incremento del 43,9% durante ese mismo período.



También se supo que el índice aumentó en noviembre pasado el 2,9% en promedio, contra una inflación minorista del 3,2%.

Este resultado se obtuvo luego de que el índice de los Salarios Privados aumentara 2,6%, el de los trabajadores del Sector Público 2% y el de los No Registrados el 5,3%.



Cuando aún falta registrar las variaciones de diciembre del 2018, el acumulado del año pasado mostraba al Índice de Salarios con un aumento del 26,6% contra una inflación del 43,9%, destacó el organismo.

Entre enero y noviembre, el índice de salarios del sector privado aumentó 28,3%, el de los trabajadores del sector público el 27,2%, y los "no registrados" 21,5%.



Con una inflación del 48,9% entre noviembre del 2018 e igual mes del 2017, la suba en el sector privado fue del 29,2%, el Público 27,8%, los trabajadores "en negro" 25%, con lo que el índice promedio avanzó 27,9%.



A comienzos de mes, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que la discusión de la pauta salarial para este año "se basa en la capacidad de absorción de cada sector. Un sindicato puede pedir el 45%, pero si el sector lo acepta y no lo puede absorber por rentabilidad o precios, impacta en el empleo".

Sica, en declaraciones al diario Perfil, estimó que a la hora de las negociaciones salariales "el sindicato va a mirar también las dos variables, ingreso y empleo. Nosotros decimos que con mayor estabilidad de precios, prefiero cláusulas de revisión y no gatillo. Si firmás en enero, ponés cláusula de revisión a seis meses".