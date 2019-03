Las terminales automáticas de tarifas prefijadas para taxis comenzaron a funcionar este miércoles en el aeropuerto Jorge Newbery, con buena aceptación por parte de los pasajeros y resistencia de los taxistas que aseguraron que los valores que se expresan en las máquinas no contemplan demoras por cortes, manifestaciones o demoras en el tránsito.



Pasado el mediodía, las cinco terminales automáticas ubicadas el sector de arribos de la terminal aeroportuaria porteña comenzaron a funcionar y está previsto que desde el lunes próximo lo hagan las del aeropuerto de Ezeiza.



Una vez frente a las máquinas, denominadas "totems", los usuarios deben escoger el idioma, ingresar el destino del viaje, la cantidad de pasajeros y valijas a transportar y recibirán dos tickets, uno como comprobante de la transacción y otro que deberá entregar al taxista.



"Este sistema está bueno, sobre todo para la gente que no conoce Buenos Aires o no maneja bien el idioma", afirmó Herny de 32 años que cada dos o tres meses viaja a Buenos Aires por trabajo desde Río Negro.



"Pondría más máquinas, llegó un solo vuelo y ya tenemos que hacer una cola enorme, cuando lleguen cuatro o cinco vuelos juntos vamos a tener que esperar muchísimo", aseguró Miriam Méndez, recién llegada desde la ciudad de Posadas.



También consideró como "muy bueno el sistema", ya que así "te asegurás que el taxista te cobre la verdadera tarifa y no te pasee por lugares aprovechando que no conocés bien el lugar, como me ha pasado en anteriores oportunidades".

Así son los tótems instalados en Aeroparque. (@jotaleonetti)

"Me parece más seguro saber de ante mano cuánto va a salir el viaje, espero que los taxistas lo respeten", señaló luego de obtener su ticket Mónica, que llegó desde Río Gallegos.



Mientras se habilitaba el sistema con personal del gobierno porteño dispuesto en los totems, en las puertas de salida hacia la zona de los taxis, le explicaban a los choferes que debían apagar el taxímetro y cobrar lo indicado en el ticket.



En tanto, un grupo de conductores realizaba una asamblea en rechazo al nuevo método. Concentrados en uno de los bulevares linderos al ingreso de vehículos, unos 30 taxistas miembros de la Mesa de la Unidad de Trabajo -que nuclea a casi a todos los gremios del rubro- juntaban firmas para realizar un rechazo formal del nuevo sistema al Ministerio de Transporte, ya que consideran que este sistema "no contempla el tiempo del viaje" y que "el taxímetro es necesario porque es lo que regula el seguro de riesgo".



"No nos oponemos a la instalación de los totems, queremos trabajar con ayuda de la tecnología, pero este cuadro tarifario no contempla el tiempo que nos puede llevar un viaje cuando hay un corte o demasiado tránsito", explicó Cristian Culera, del Sindicato de Peones de Taxi.



"Con la implementación de este sistema perdemos aproximadamente un 20 por ciento de nuestros ingresos diarios", aseguró Culera.



En tanto, Ariel Rodríguez de la Asociación de Taxis remarcó que "nos quieren quitar una conquista histórica de nuestro gremio que es la variable tiempo. Lo que están haciendo es achicar nuestro salario".



Por su parte Patricio Di Stefano, presidente de ORSNA (Organismo Regulador del sistema Nacional de Aeropuertos) señaló que "además de esta modalidad, en Aeroparque funciona la barrera con lector de patentes, que asegura que cada taxi que entra está habilitado y tiene todos los papeles al día".



"Estas dos medidas mejoran la experiencia de los pasajeros y les da la seguridad de que no le van a cobrar un precio distinto al que corresponde", afirmó, y agregó que "próximamente" los totems comenzarán a funcionar en otras terminales de pasajeros como Ezeiza (el lunes próximo), Buquebús y la Terminal de Ómnibus de Retiro.