Una nueva jornada de caos vehícular se vivió en la Capital Federal y varios puntos de acceso a la misma, por parte de los trabajadores agrupados en el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), quienes llevaron a cabo asambleas en dichos lugares en "reclamo del cumplimiento de las leyes ante la competencia de las empresas UBER y Cabify".

Caos en la ciudad. (Rubén Paredes/ Crónica).

La medida de fuerza tuvo lugar entre las 9 y las 11 de hoy en los siguientes puntos: avenida Del Libertador y General Paz, Cabildo y General Paz, Rivadavia y General Paz, Alberdi y General Paz, 9 de julio y San Juan y los puentes Pueyrredón, Pompeya, Avellaneda y Vélez Sársfield.

Fuerte protesta contra las aplicaciones. (Rubén Paredes/Crónica).

En el cruce de 9 de julio y San Juan, Miguel Soto (referente de los taxistas) le comentó a Crónica que "son diez puntos principales que hay en CABA y nos seguimos manifestando contra el transporte ilegal, ya que esto sigue proliferando y nuestro salario se nos cayó un 50 por ciento y el gobierno hace caso omiso, no le da importancia a los reclamos, pero nos vamos seguir manifestando en este plan de lucha que continúa el jueves y el viernes con una asamblea de delegados donde se pone de manifiesto la problemática, como en todas las organizaciones y se ve cuales son los pasos a seguir, es un plan de lucha progresivo".

Los referentes comentaron que "seguirán con el plan de lucha". (Rubén Paredes/Crónica).

En el caso de este corte, el mismo contó con cuatro carriles cortados sobre la avenida San Juan y una de las arterias de la 9 de julio, lo cual acortó el paso de los vehículos en esa zona y por ende, un caos vehicular, que tras dos horas volvió a su cauce.

Se avecinan nuevas medidas. (Rubén Paredes/Crónica).

Consultado sobre el reclamo en sí, Miguel agregó que "prolifera el transporte ilegal, está impune y los funcionarios cómo van a dar la cara cuando piden un UBER y están a dos cuadras o una, y nosotros que pagamos todo y tributamos no tenemos respuesta. Tildan a los trabajadores de mafiosos y somos trabajadores dignos, entonces hoy en día hay un tema que es grave, que los compañeros no pueden llevar el sustento a sus casas, la empresa están fundidas y el gobierno mira al costado. Sobre Cabify sabemos que es legal en Capital Federal pero también habilitan en el conurbano, y el servidor le da viajes a Capital, por eso lo consideramos también ilegal y lo hemos denunciado y no hay sanciones contra ellos. Un 90 por ciento de los coches infraccionados de Cabify son del conurbano, y están a cinco minutos, quiere decir que a cuatro o cinco cuadras hay un Cabify no habilitado en Capital Federal, entonces como no vamos protestar y seguir hasta las últimas consecuencias, hoy no nos dan margen porque la actividad está al borde de desaparecer".