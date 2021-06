Agustina Fontenla falleció a los 31 años este jueves 3 de junio tras contraer coronavirus (Covid-19). Su paso por Bake Off marcó a fuego su vida, ya que representó su principal lanzamiento a dedicarse a su verdadera vocación: la pastelería. Conocé cómo fueron los últimos días de una mujer apasionada que luchó por sus sueños hasta el último minuto.

En el certamen era conocida como "Agus" y todo aquel que lo haya seguido sabe que era una de las favoritas. No solo por su talento sino por su carisma, actitud y entusiasmo. En 2015 se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, siendo ese su plan original de vida y la razón por la cual se fue de Río Negro a Mar Del Plata.

Pero no le tomó mucho tiempo darse cuenta que su pasión era otra. Por eso decidió entrar a la segunda edición de Bake Off, donde abrió su corazón desde el día 1 y contó su historia de vida. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar", relataba Agustina.

El programa conducido por Paula Chaves, que se expresó en las redes lamentando su partida, le dio popularidad y aprovechó para potenciar su emprendimiento de venta de tortas: Agustina Fontanela Arte & Azúcar. Radicada en San Antonio Oeste, un pueblo a poco más dos horas de la ciudad de Viedma, en Río Negro, comenzó a sumar más y más pedidos, que ella se encargaba de compartir con sus seguidores en Instagram, donde también realizaba tutoriales de cocina y compartía sus recetas.

Los últimos meses de su vida ya vivió siendo exclusivamente pastelera. Logró ampliar su lugar de trabajo, daba clases de cocina a gente de la zona, e inclusive tuvo de alumno a Marcos Perrén, ex participante de Bake Off y compañero de ella. Ella lo recibió durante su viaje por distintas provincias del país, aunque la amistad que más entabló fue junto a Gerardo Dominguez.

"Agus estaba muy feliz haciendo después de tanto tiempo lo que le gustaba realmente, que es la pastelería y dar clases. Una de las personas más buenas que pude conocer", señaló Marcos. "Hasta antes de esto, su estado de salud estaba perfecto, ella era muy activa. Estaba con mucho trabajo y dando cursos. Hace poco nos contó que estaba con Covid y le dijimos que se cuide mucho, que esté atenta a los síntomas. A los dos días nos dijo que tenía neumonía, después la internaron", se lamentó.

Agustina y Marcos durante su encuentro en Río Negro.

Gerardo Dominguez, también dio destimonio y habló de su amiga. Tras su participación en Bake Off abrió su emprendimiento de pastelería, mientras aún continúa con su trabajo administrativo. "Antes también hemos hablado de hacer gira por el país con las clases. Esas cosas nos quedaron pendientes", se lamentó.

"Se fue una amiga maravillosa, buena persona y gran pastelera. Te enseñaba todo lo que sabía. Va a brillar como siempre. El recuerdo que tengo es lo mucho que nos reíamos juntos. Ella en el programa no hizo ningún personaje, así era ella, por eso era tan querida", aseguró Gerardo. Y contó sobre las conclusión que llegaron en el grupo de chat del cual Agus formaba parte: "Hablando con La Tucu y Ángelo nos quedó claro que ella fue feliz después de Bake Off. Fue muy feliz. Cumplió su sueño de ser pastelera".