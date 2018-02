En los barrios La Pradera y 9 de Abril y en las zonas aledañas, en el partido de Esteban Echeverría, reina el abandono, que se cristaliza en la falta de suministro de agua, la contaminación desencadenada por el estado deplorable de la red cloacal y la acumulación de basura en cantidades exorbitantes.

No obstante, lo que sí no se refleja es el accionar de las autoridades municipales en problemáticas de muchos años, y por lo tanto los vecinos residen sin amparo alguno. El paisaje de la calle El Partenón al 2100, de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, es fiel reflejo de la ausencia municipal ante la serie de demandas de los vecinos.

La principal de ellas radica en la falta de agua desde noviembre pasado, y cuando los habitantes tienen la suerte de extraer un mínimo contenido de líquido, el mismo es de color oscuro y olor putrefacto. En este sentido, Miguel señaló a Crónica que " el martes vino personal de atención al vecino del municipio para resolvernos este problema, ya que no lo hace la compañía a cargo del servicio, pero ellos no sabían cómo solucionarlo ni tampoco sabían el nombre del barrio".

En este sentido, Angélica remarcó que "el municipio ni sabe que existimos", y en la misma línea, Leonardo agregó que "el intendente (Fernando Gray) dijo que sólo va a hacer la obra hidráulica y nada más, que dejemos de molestarlo". Por si fuera poco, la contaminación en las redes cloacales y en las veredas, así como en la atmósfera, se hace presente en forma agravante.

Justamente Claudia, mamá de una niña con una enfermedad renal, detalló que "me tuve que llevar a mi hija a la casa de un familiar porque ella necesita consumir agua potable y estar en condiciones sanitarias adecuadas". Por esta serie de razones, Carlos ilustró con lágrimas la desesperación y angustia de los vecinos, al señalar que "me parte el alma ver a las criaturas del barrio cargando baldes de agua, caminando en calles de tierra, en medio de la basura. Me gustaría que el intendente venga a vivir una semana acá para que vea lo que es vivir así".