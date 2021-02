El incendio forestal en Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, en Rio Negro, continúa activo y más de un centenar de brigadistas, helicópteros y aviones hidrantes siguen trabajando en la zona para evitar que el fuego llegue a las casas de la comunidad Nahuelpan, informó hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



El incendio iniciado el pasado 24 de enero en la comarca andina del Paralelo 42, en las inmediaciones del paraje "Cuesta del Ternero", "está activo, tiene varios sectores en los que se está trabajando, en algunos con mayor detención del avance y en otros con complicaciones, como el sector que está cerca de la comunidad Nahuelpan", dijo a Télam Alberto Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la cartera ambiental.



"Tiene mucho combustible para quemar y las condiciones climatológicas y la topografía no ayudan a contener. Veníamos de tener 38 grados hace dos días atrás", contó y alertó que la mayor peligrosidad de las llamas es que lleguen a la zona urbana.

"No hay evacuados hasta el momento. Lo principal es el cuidado de la gente. La comunidad se organizó junto con los servicios forestales y se está trabajando en conjunto, ellos conocen bien el terreno y tienen la necesidad de preservar sus viviendas", aseguró Seufferheld.El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, dijo hoy a la señal TN que "la situación climática sumada a la desidia original que produjo de este episodio hace que combatir este foco sea realmente difícil".El funcionario nacional explicó que "los vientos rotan todo el tiempo y vienen del norte, por lo que traen más calor"."Estamos trabajando con todos los medios disponibles, todos los recursos del Estado están trabajando hace más de 10 días en el lugar y agregamos permanentemente recursos", aseveró el viceministro.En la provincia operaron 112 personas convocadas por la Nación, combatientes forestales de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Córdoba y Neuquén, las que proveyeron recursos humanos a solicitud del SNMF para fortalecer las tareas de manejo de este incendio.

También hay personal técnico del Ministerio de Ambiente, un asistente y coordinadores de la Regional Patagonia y de la Regional Centro.Operaron 4 helicópteros y 3 aviones hidrantes con base en Bariloche pertenecientes al SNMF, 5 autobombas, 5 camionetas pick up, 1 camión logístico de comunicaciones, 1 camión y 1 camioneta utilitaria para transporte de personal, y camión cisterna de YPF de abastecimientos a medios aéreos.Desde el SNMF se informó que se realizan varios sobrevuelos por día de la zona incendiada para verificar que el fuego no avance en sectores que no se esté viendo desde el suelo, donde combaten los brigadistas."Es un bosque de cipreses que es muy alto entonces las brigadas no tienen una visión directa a todo el fuego, por eso con el sobrevuelo se puede ver y velar por la seguridad de la brigada abajo y ver cómo está el avance y la velocidad del incendio", aseguró Seufferheld.En tanto, se informó que este lunes va a haber un recambio del personal, ya que van a llegar 41 brigadistas del NOA (Jujuy, Catamarca y Parque Nacionales norteños), y de Mendoza.

En tanto, el Ministerio de Producción y Agroindustria provincial anunció hoy que brindarán "atención veterinaria, granos y forraje" a los pequeños productores que se quedaron sin alimento para su ganado.El titular de la cartera, Carlos Banacloy, destacó que el incendio "no produjo ninguna persona herida en 14 días de combate", por eso la prioridad es por ahora las pérdidas materiales.Banacloy resaltó además la excepcionalidad de las temperaturas registradas los últimos días que "complica mucho la parte operativa"."Se batió el récord de temperatura máxima para el mes de febrero desde 1967, con temperaturas que llegaron a los 37 ó 38 grados con 10% de humedad", dijo.En ese sentido reflexionó que "hay que empezar a tomar conciencia que el cambio climático y las temperaturas extremas son una realidad".Según informa en su parte diaria el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, hasta el momento 112 personas fueron aportadas por la Nación, entre combatientes forestales de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Córdoba y Neuquén, "las que proveyeron recursos humanos a solicitud del SNMF para fortalecer las tareas de manejo de este incendio"."Operaron 4 helicópteros y 3 aviones hidrantes con base en Bariloche pertenecientes al SNMF, 5 autobombas, 5 camionetas pick up, 1 camión logístico de comunicaciones, 1 camión y 1 camioneta utilitaria para transporte de personal, y camión cisterna de YPF de abastecimientos a medios aéreos", dijeron.

Prohibición

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmó hoy un decreto que "prohíbe hacer fuego en todo el territorio de la provincia" en espacios públicos no acondicionados para prevenir incendios.



Según explicó a Télam Carreras, la medida, que entrará en vigencia mañana, es en respuesta a la "altísima vulnerabilidad" que representan "las condiciones climáticas extremas" que atraviesa la provincia en materia de calor y sequía, sumado a una alta afluencia turística, con "una ocupación (hotelera) del 90%".



Sobre la prohibición de encender llamas, Carreras explicó que "los turistas están realizando fuegos en áreas no permitidas", como por ejemplo a orilla de los lagos.



Tras montar guardia toda la noche, los bomberos pudieron evitar la llegada del fuego a la comunidad mapuche Rinconada Nahuelpan distante 10 kilómetros de la localidad rionegrina de El Bolsón y la situación es hoy "más alentadora", según la mandataria provincial.

"Estamos viendo situaciones climáticas extraordinarias de altas temperaturas con baja humedad como no se vivían desde 1964", dijo Carreras a esta agencia desde la localidad de El Bolsón, donde llegó ayer por tercera vez desde el inicio del siniestro.

En cuanto a viviendas, la gobernadora aseguró que "se han perdido solamente dos" en las primeras jornadas del incendio correspondientes al paraje Cuesta del Ternero donde ahora el siniestro está contenido, "y luego no tuvimos más de estas situaciones" como así tampoco "heridos ni lesionados".

No obstante "por las noches evacuamos preventivamente, sobre todo a personas mayores" de las áreas más críticas, las cuales son trasladadas a casas de familiares o a algunos de los edificios públicos como "escuelas, gimnasios y albergues" que abandonan por las mañanas y que están sirviendo a la vez como lugar de descanso para los brigadistas de otras localidades que están trabajando en el combate de las llamas.

"Todos los combatientes están trabajando centralmente para proteger viviendas aisladas en la zona boscosa y para controlar el avance de las seis diferentes sectores que tiene el fuego", dijo.

Según el parte del Sinagir, "los sectores 1, 2 y 3 están contenidos, la parte baja del 5 se encuentra detenido mientras que el 4, ladera del 5 y 6 aún se encuentra en condición de ser controlado"; con un "área de afectación estimada, considerando los nuevos avances del incendio de 7000 hectáreas", aunque el ministro de producción habló hoy de "más de 8000".

La gobernadora explicó que se pudo determinar que se originó en "una vivienda tomada" del barrio El Mirador, y que éste fue el punto de "mayor aproximación del fuego a una población nutrida" que luego se expandió por la ladera acercándose a "viviendas que se encuentran distribuidas en todo el territorio boscoso de forma aislada".

Por el hecho que comenzó hace 14 días fueron "identificadas e imputadas las seis personas que lo provocaron", recordó.