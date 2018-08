Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac de este martes pero principalmente a la subasta de u$s 500 millones que anunció el titular del Banco Central, Luis Caputo, para la rueda de hoy, el dólar se hunde 76 centavos (2,5%) este martes a $ 29,96 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Se da en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa desciende 67 centavos y medio en el inicio de la jornada, a $ 29,25.



"Mañana (por hoy) licitaremos u$s 500 millones y pasado, si lo demandan, otros u$s 500 millones, o u$s 700 millones", afirmó el lunes Caputo, en un intento por frenar la escalada del billete. La colocación que será con fondos propios de la entidad y se llevará a cabo a las 14, se realizará bajo las mismas condiciones utilizadas en las subastas anteriores realizadas por el BCR, según informa ambito.com.



Así, en una rueda convulsionada como la de ayer, el presidente del Banco Central buscó salir a frenar la corrida con todas las herramientas a su disposición, en especial las reservas.



El jefe del BCRA dijo contar con el aval del FMI para usar reservas en intervenir sobre la plaza cambiaria aunque, reiteró que eso solo se hará "cuando haya movimientos disruptivos de mercado" o cuando sea necesario para evitar "saltos en los agregados monetarios", en relación a los pesos que quedarán liberados a plaza en las próximas licitaciones de Lebac hasta fin de año.



Cabe recordar que la divisa anotó ayer su cuarta rueda consecutiva al alza al avanzar 2,9% (87 centavos) a su récord histórico de $ 30,72 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ambito.com.