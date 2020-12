El neurocirujano Leopoldo Luque solicitó la eximición de prisión pese a no estar imputado. Se ha filtrado un audio en donde la psiquiatra Cosachov expresa: "Esta mina Forlini que pusieron para auditar todo no me quería pasar los informes de los médicos, no quería que yo me comunique con ellos para saber la opinión. Estaba muy pendiente de que si los médicos de ellos, entonces indicaban o sugerían la medicación. Yo le dije que no sé. Hay que mandar un médico clínico para que lo vea y haga un seguimiento", dijo la médica por WhatsApp con Luque.

"O sea, están muy en el detalle de quién es el responsable del laxante, quién es el responsable. Y la verdad que ellos aparentemente están con que nosotros firmamos, que no más nos daban acompañante terapéutico y enfermero", expresó. "Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria y ahora dicen que son cuidados personales. Todo bastante desprolijo. A mí no me gusta mucho cómo se están manejando, pero aunque sea que nos pongan un médico clínico coherente y que pueda regular el tema de si necesita un laxante o si necesita un keterolac. O el día de mañana tiene un problema de presión y nos puede indicar un hipertensivo porque yo esas cosas no las manejo y calculo que vos tampoco", dijo.

"Te mandé la historia desde antes de la internación. Ahora tengo que hacer la parte de cuando se decidió la internación porque quiero tener todo prolijo, por las dudas, por si hay alguna situación. Quiero todo prolijo", agregaba. "Ya pedí los informes de los médicos que fueron ayer y medio que me quieren bicicletear diciéndome que todavía no los tienen, que no sé qué. Yo quiero tener todo prolijo para que tengamos todo bien. Ahora voy a hacer los de cuánto tiempo estuvo internado y a partir de la internación domiciliaria, así tenemos todo perfecto", remarcó visiblemente ofuscada Agustina Cosachov.