En tiempos de debate por la despenalización del aborto en nuestro país, generando polémica entre aquellos que están a favor y en contra del proyecto, un escalofriante hallazgo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Don Torcuato, donde recolectores de basura encontraron el cuerpo de un recién nacido adentro de una bolsa.

El tenebroso hecho tuvo lugar a las 23 del viernes en el cruce de las calles Arata e Ituzaingó de dicha localidad bonaerense (a dos cuadras de la ruta 202), donde al llegar el camión de recolección de basura a esa esquina, los trabajadores comenzaron a realizar su labor y tras levantar varios contenedores, se dieron cuenta que de una de las bolsas sobresalía la cabeza de una criatura recién nacida, de hecho hasta tenía el cordón umbilical.

Así encontraron el cuerpo del bebé.

El hallazgo produjo indignación en el vecindario, ya que una de las moradoras del lugar le comentó a Crónica que "es la primera vez que vemos una cosa así en el barrio, porque si bien hemos visto basura, animales o algo parecido, nunca supimos de que alguien sin corazón haya tirado un bebé a la basura. Se habla tanto del aborto y habría que pensar mucho al respecto cuando pasan situaciones como esta. De la criatura no sabemos nada, ya que en el barrio no había ninguna chica embarazada y el descarte pudo haber sido de alguien que no vive en la zona".

Lo cierto, es que personal de Bomberos, policía bonaerense y peritos se encargaron de llevar adelante la investigación y el cuerpo de la criatura fue llevado a la morgue para practicarle la respectiva autopsia, en pos de saber los causales de su muerte. Por otra parte, el barrio cuenta con varias cámaras municipales y privadas que podrían servir para identificar a la persona que haya arrojado el cuerpo del bebé en la basura, y de esta manera dilucidar lo ocurrido y sus causas.