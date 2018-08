Ayelén Castaño, la mamá de una de las nenas amenazadas en una escuela de Monte Grande por estar en contra de la despenalización del aborto, acudió a la escuela para exigir una respuesta desde el establecimiento, pero no la recibió. “Me atendió la preceptora porque la directora no me quiso recibir, entonces ella labró el acta y me pidió que la mantuviera al tanto. Básicamente no tuve ninguna respuesta de las autoridades”, sostuvo Ayelén a Crónica.

En la edición del lunes, la mujer contó que a una amiga de su hija de 15 años le habían pegado un cartel con una amenaza por llevar pañuelos celestes a la Escuela Polimodal N° 12 Gobernador Mariano Saavedra, de Monte Grande.