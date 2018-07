"Estoy indignada, lo publiqué en todas las redes. Tengo videos hasta hoy de diferentes padres. Vamos a la policía pero no se hace nada" afirma Karina, madre de Luana, otra de las tantas chicas agredidas por esta joven.

La policía, según cuenta Karina en una entrevista exclusiva con Crónica HD, les dice que "no pueden hacer nada sin la dirección de su casa. Si no la tiene vuelva cuando la tenga te dicen".

Según su relato, se cree que la agresora vive en Temperley, precisamente en Villa Galicia pero se desconoce el numero exacto. Asegura la madre de la joven agredida, que ha tenido casos de "apuñaladas en un boliche de Banfield, casos a lo largo de Berazategui, e inclusive muchas madres no quieren que de sus nombres y sus casos por miedo".

"Esta Miriam siempre agarra pibas que no saben defenderse" dice Karina. "Con todas las chicas arranca igual: las agarra del pelo, les tira del pelo, las golpea, les roba el celular, y si se defiende las apuñala".

Al relatar el procedimiento, contó que las chicas a golpear son señaladas por un tercero del grupo (además de Milagros Orellana y Miriam Peralta), llamado Brian o Braian de 16 años.

"Yo tuve una charla con ella en WhatsApp hace unos meses, y me dijo 'a mi no me importa nada, a tu hija le voy a desfigurar el rostro'" cuenta casi quebrada Karina afirmando después que cuatro meses después agarró a su hija en la calle y la golpeó brutalmente.

"La verdad que si me la cruzó no se lo que haría, veo el video de mi hija y cómo llora y no se que hacer", remató Karina, "pensé en hacer justicia por mano propia".

"El papá la vio y quería matarla y lo frene, pero la verdad a que a mi también se me pasa por la cabeza hacerlo", sentenció.