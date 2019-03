Una docente de la escuela 103 de Neuquén está internada desde este martes por la tarde luego de que el cielo raso del baño se desplomara sobre su espalda en un baño de la escuela. Desde el miércoles que el establecimiento permanece sin clases y espera la visita de funcionarios y representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE) para revisar el estado del edificio. El gremio ATEN convocó un paro provincial por esta situación. El hecho ocurrió por la tarde en el horario de salida de los niños, la dirigente sindical Angélica Lagunas denunció que “si la pesada placa hubiera caído sobre la nuca de la mujer o sobre un niño estaríamos hablando de otra cosa, de una tragedia”. La maestra fue identificada como Laura Alcaino y fue internada en el Policlínico Neuquén y se encuentra fuera de peligro.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) inició este jueves un paro por 24 horas, para exigir solución a los problemas de infraestructura de las escuelas.



La intención de este paro es "exigirle al gobierno que garanticen las escuelas abiertas, en condiciones, sin peligros y escuelas seguras para que las transiten nuestros estudiantes y nuestras compañeras y compañeros", manifestó la secretaria adjunta de ATEN, Susana Delarriva, en una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE).



Asimismo, denunció "la gravedad de la situación edilicia y del funcionamiento de clases en toda la provincia", y aseguró que "el reclamo no es de hoy". Docentes quieren que se les garantice la integridad física de todos los que trabajan y asisten a la escuela pública.

"Unos meses antes de fin de año los docentes hacemos una demanda al Ejecutivo de cuáles son los problemas de funcionamiento que vamos a tener al año siguiente", explicó Delarriva y agregó que "en la mesa de negociación el compromiso del Gobierno era dar respuesta a cada uno de los problemas que hubiera en las escuelas a través del CPE".



Para finalizar, la mujer aseguró que "lo que pasó en la escuela 103 fue un detonante, pero si el Gobierno no pone los recursos económicos donde los tienen que poner puede pasar en cualquier otra escuela".



Y agregó: "Llamamos a no naturalizar los problemas de infraestructura, todos queremos a los niños y niñas dentro del aula, pero queremos escuelas seguras"



Los representantes de las distintas seccionales del sindicato expusieron los problemas que afectan a cada una de sus escuelas que están sin clases o que conviven con instalaciones inseguras.