Aunque sean nueve los meses de gestación y más allá de los libros leídos sobre crianza y los consejos recibidos, cuando ese niñito nace parece haber sido poco. El mundo de pronto cambia y todo lo llena esa personita tan mágica como por momentos indescifrable: cólicos, llantos, vacunas, ¿colecho?, ¿se queda con hambre?, ¿es suficiente mi leche?.

El puerperio, revolución hormonal mediante, deja a toda mamá, y en especial a las primerizas, con sus emociones a flor de piel y por cierto, potenciadas. Y mientras que años atrás las mujeres callaban sus temores y en el mejor de los casos, consultaban a sus madres o amigas y en los últimos tiempos, incluso, internet, hoy las madres crearon su propia comunidad 2.0.

Las mamis influencers están allí para responder dudas, reírse juntas y subir una historia por cuanta experiencia sumen en sus vidas. Fenómeno reciente, sus cuentas suman seguidoras o followers de a cientos, a tal punto que las marcas las convocan para promocionar sus productos.

De modo que lo que comenzó para ellas como una alternativa nueva y hasta superadora para el Facebook, devino en un trabajo basado en una nueva clase de vínculo mediado por las redes. "Existen muchos tipos de vínculos", advierte Patricia Levy, licenciada en psicología clínica (MN 17649) y continúa: "Pueden ser interpersonales profundos sostenidos en el tiempo, donde las personas se conocen y se acompañan, pero también las redes dieron lugar a un nuevo tipo de vínculo basado en la presencia virtual del otro, como el que se establece entre influencers y seguidoras. Entre ellas se entabla un lazo particular en donde una parte aporta información y estimula a la otra, en tanto que la seguidora incluye emociones y afectos", asegura.

"No sé si soy una mamá influencer, pero sí soy una mamá en la cual sus seguidoras confían. Recibo muchos mensajes de mamás pidiéndome consejos de todo tipo, y veo la red de contención que se genera en la cuenta. Creo que esa es la esencia de @muydemamá", indica Mech e ilustra con sus palabras el tipo de relación que entabla con sus seguidoras.

"Estamos muy solas a veces, la maternidad se hace pesada. Yo me paso horas hablando con todo el mundo. Me encanta responder los mensajes y comentarios, interactuar. Hoy la cuenta es mi terapia", dice por su parte María Laura De Rito, de @mami.ilustra, que tiene la particularidad de no subir fotos ni de ella ni de su beba, sino ilustraciones que ella misma crea.

¿Catarsis compartida?

Si bien es cierto que cada mami influencer elige qué mostrar y cómo hacerlo -@mamasanablog comparte recetas fundamentalmente, mientras que @mami.albañil postea tutoriales y apenas algunas fotos de la menor de sus tres hijas-, lo real es que comparten experiencias de vida. Situaciones que, en mayor o menor medida, atraviesan todas las madres. "Catarsis es una experiencia purificadora que lleva a la persona a liberar sus emociones a través de las expresiones de lo que siente en cualquiera de sus formas: verbal o escrita. Ante la existencia de un receptor real o imaginario alguien puede hacer catarsis. Las redes serían un medio para hacerlo", advierte Levy. "El hecho de compartir experiencias resulta organizador para la psiquis", agrega. En ese sentido, las mamás influencers son también canalizadoras de respuestas y de dudas.

"El feedback que se produce entre nosotras es un fenómeno interesante. A veces me sorprende que la gente busque respuestas ahí. Tiene que ver con de que tal vez uno se siente solo y se da cuenta de que a otro le pasa lo mismo, lo que sea, lo bueno o lo malo. Y además creo que la gente se resguarda mucho en el anonimato", reflexiona Romina Polnoroff, de @mamasanablog.

"Me sorprende la cantidad de cosas que me preguntan", dice enfática Agustina Ramos Mejía de @lookconnected. "Yo me apoyo mucho en profesionales a la hora de responder. En temas de pediatría trabajo muy de la mano con un pediatra. Les respondo con súper confianza y sinceridad. Nunca les contestaría algo en lo que no creo. Hay mucha necesidad de compartir y mucha inseguridad", agrega.

En el caso de Bernadita Siutti, de @mami.albañil, el feedback también se produce aunque ella nunca compartió tips sobre maternidad. La elección del nombre de su cuenta fue quizá para llevar un toque femenino a un rubro masculino. Y lo logró. "El trabajo de influencer es muy demandante: no es simplemente subir un video y listo. Es subirlo, contestar mensajes, tener ese ida y vuelta con la gente", indica.

La clave

"Si la empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir, es posible decir que la empatía a través de las redes es relativa porque el medio no permite el desarrollo de un sentimiento tan profundo. Sería una suerte de empatía ilusoria basada en la imagen que las instragramers quieren transmitir de ellas mismas", concluye Levy. Más allá de las frases hechas, es cierto que no existe una escuela para padres y que la posibilidad de encontrar respuestas entre quienes se perciben como pares es una alternativa de las mamis 2.0.

Trabajo arduo, aunque todavía haya quienes no lo entiendan

Lo que empezó siendo un medio para interactuar con otras madres y donde volcar experiencias, terminó convirtiéndose en su lugar de trabajo. Esto es lo que le pasó a las “mamis influencers”, quienes se convirtieron en referentes y sus opiniones y posteos tomaron un valor agregado que las marcas identificaron rápidamente.

“Tenía que arriesgar y ver qué pasaba, y por suerte me fue muy buen”. Así sintetiza su metamorfosis @mami.ilustra, quien dejó su trabajo para dedicarse full time a su cuenta de Instagram. “En un momento me sobrepasó y tuve que elegir entre una cosa y la otra. Hoy hago ilustraciones a pedido para marcas y algunos trabajos particulares, por lo que la cuenta es, defi nitivamente, mi trabajo”, cuenta Mariana Laura de Rito.

En tiempos en los que todo transcurre a través de Internet, las personas tienen la necesidad de acoplarse a esta ola para no quedar aisladas. “A mis papás les costó mucho entender que mi herramienta de trabajo es el celular, que Instagram es mi escritorio”, agrega de Rito, quien sostiene que es “algo que les pasó a muchas otras mamis”.

Tal como anticipa @mami. ilustra, Instagram también es la fuente de trabajo de Bernardita Siuttu, de @mami.albanil. “Hoy mi laburo es esto. Hace cinco meses tenía una empresa pero sentía que necesitaba otra cosa, quería algo que me permitiera seguir con mi vida de madre. Es así que acepté la propuesta de una marca y empecé a dedicarme a lleno a @mami.albanil”, detalla Siuttu, quien tiene 130 mil followers y trabaja con decenas de firmas.

“La gente tiene un prejuicio. Por lo general, todas producimos nuestros propios contenidos. En mi caso, fi lmo y edito todo yo. Demanda un montón de tiempo. Un video puede llevarme hasta tres o cuatro días”, sostiene la mujer albañil que, sin buscarlo, se convirtió en una representante del rubro obrero: “Al ser un mundo tan de hombres, que venga una mujer a arreglar una pared es toda una novedad. Por eso muchas marcas me contactan, porque les es muy difícil publicitar un balde de pintura”.

En este contexto, Siuttu remarca que “el trabajo del influencer es muy demandante. Muchos se enojan porque las publicaciones son canjes, pero esto yo me lo gané con muchísimo laburo. Es un trabajo”.

Por último, Agustina Ramos Mejía, de @lookconnected, reflexiona sobre esta nueva realidad: “Estamos frente a un cambio social por las redes sociales. Esto va a ir mutando todo el tiempo. Es un gran desafío porque vivimos en esto, yo hace dos años y medio estoy cien por ciento enfocada en mi cuenta. Tenés que reinventarte todo el tiempo”.

Embajadoras de marcas

El fenómeno de los influencers es reciente. Aun así, su crecimiento es innegable a tal punto que, en España, por ejemplo, ya existe una carrera para su formación académica.

“Un influencer tiene seguidores en muchos países, está en contacto con un público inmenso y tiene una gran responsabilidad”, asegura Manuel de Juan, director de la Escuela de Inteligencia Económica de España.

“Se trata de un fenómeno que surgió de manera espontánea, los influencers, sin tener tener un bagaje importante han conseguido empatizar con millones de personas hasta convertirse en líderes de opinión”, sostiene por su parte Manuel Torrents, experto en comunicación y marketing.

Así las cosas, no es extraño ver que las influencers sean buscadas por las marcas para convertirse en sus embajadoras. Si bien algunos seguidores objetan este costado, para las firmas se trata de una estrategia segura y limpia basada en la credibilidad/empatía de sus elegidos y en la cantidad de sus seguidores, claro está. “Muchos se enojan porque las publicaciones son canjes y esto yo me lo gané con muchísimo laburo. Es un trabajo”, remata @mami.albañil, Bernardita Siutti.

Producción especial: Lorena Alem, Nadia Burgués y Conrado Moreno