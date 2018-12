Por Francisco Nutti

Desde hace un año y medio, un grupo de voluntarios que integran la ONG Amigos en la Calle se reúne todos los viernes por la noche, en un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires para brindar alimentos, abrigos y contención a quienes más lo necesitan. En su último recorrido, la agrupación aprovechó la magia de la navidad para repartir, junto a Papá Noel, una gran cantidad de regalos, abrazos y muchas sonrisas.

"Al principio éramos unos pocos pero en la actualidad son más de 60 personas quienes nos acompañan. Acá somos todos iguales, no hay cargos. Este es un grupo donde todos tiramos para el mismo lado y tenemos un único objetivo que es tratar de ayudar al otro", explica en diálogo con Crónica Silvina, una de las impulsoras de la iniciativa junto a Silvana, otra de las integrantes, con quien un día cualquiera cruzó la puerta de su casa y salió por primera vez a recorrer las calles, sin saber con lo que se encontraría, pero siempre con la confianza de saber que junto a su amiga podría cambiar al menos algo del mundo, para que no sea tan desigual.

"Empecé con esto porque no me da lo mismo ir caminando y ver una persona que está en esas condiciones. Me interesa ayudarlos. Ellos necesitan hablar, nos esperan. Esperan el día viernes porque saben que vamos, que nos sentamos con ellos, que nos tomamos un café. Y si bien no podemos cambiarles la realidad, estamos un ratito con ellos, los acompañamos, tratamos de conseguir lo que necesitan. Hemos festejado cumpleaños en la calle y para ellos eso es importante. Sentir que no son invisibles, sentir que alguien los escucha, que alguien en la semana se está preocupando por conseguir ese par de zapatillas número 45, que tanta falta hace. Básicamente no nos da lo mismo, por eso tratamos de hacer algo al respecto", continúa la mujer.

Para ella, al igual que sus compañeros, el viernes pasado fue un día distinto. Allí, Papá Noel los acompañó durante los siete recorridos por Congreso, Corrientes, Sarmiento, Lavalle, Santa Fe, Alsina y Esmeralda. "A mí me moviliza mucho ver que la mayoría de los voluntarios que tiene Amigos en la Calle son jóvenes. Chicos que capaz podrían estar el viernes a la noche organizando una previa para salir con sus amigos. O cansados de estudiar todo el día. Siempre digo que nosotros recibimos mucho más de lo que damos", expresa.

Ayudar al otro

"Necesitamos alimentos no perecederos, que es con lo que cocinamos. Cada viernes llevamos más de 250 viandas así que la necesidad es bastante grande. La comida como entra, se va. Así que lo que más se pide es fideos cortos, arroz, etc. También maquinitas de afeitar, shampoo, pañales o toallitas femeninas. Lamentablemente hay muchos chicos en la calle, por eso cuando viene la época del colegio preparamos las mochilas y recolectamos útiles. Para quien tenga ganas de colaborar o se quiera sumar, puede contactarnos por el Facebook de Amigos en la Calle o por Instagram", finalizó Silvina.