Por Mariano Cerrato

@marianodcerrato

Frente al aumento de un 4,5% promedio en los combustibles en el país la semana pasada, el mantenimiento de un auto, entre los gastos fijos como el alquiler de una cochera para los que no tienen un espacio en su vivienda, el pago de la patente, seguro y el pago de la VTV, se hace cada vez más difícil desde lo económico en este contexto.

En diálogo con Crónica, el director de la consultora económica Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que frente a una "mayor circulación vehicular" en las últimas semanas de cuarentena, el aumento "damnifica más a aquel que ha tenido que retomar tareas" o a quienes trabajan "de forma independiente, es decir los autónomos, comerciantes y prestadores de servicio, porque asumen más costo de desplazamiento".

Según estimó Focus Market en un informe del mes de agosto, el costo para el mantenimiento de un auto 0 km, con un costo de 1.300.000 pesos, implica un gasto mensual promedio de 19.783 pesos, que según explicó Di Pace partiría de "17.000 pesos entre el seguro, patente, VTV, costo de mantenimiento fijo, cochera y un muy poco uso de nafta".

Sin embargo, el economista agregó que este costo sube a "entre 22.000 y 24.000 pesos", si se le suma el traslado que realiza un trabajador "desde, por ejemplo, la zona oeste del conurbano bonaerense hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires". Entre los gastos incluidos en el relevamiento de la consultora económica, se tienen en cuenta un gasto mensual de 3.400 pesos en nafta, para aquellos que recorran 38 kilómetros por día, la inversión de 1.900 pesos en patente, de 4.000 pesos en cochera, de 3.500 pesos en el seguro, de 450 pesos para llevar el auto al lavadero una vez al mes, más 316 pesos por cambio de agua y filtro de aceite, entre los gastos principales.

En esta misma línea, para autos con dos años o algo más de antigüedad, el gasto promedio que se tiene que hacer para llenar el tanque de combustible durante un mes es de 6.554 pesos en el caso de usar nafta de calidad media, pero, dado que la mayoría de este tipo de vehículos necesitan nafta premium, el gasto demandado se incrementa a 7.600 pesos, según indicó el portal IProfesional.

El precio de la nafta afectó de forma directa a quienes se tienen que desplazar "en distancias más largas", según indicó Di Pace, con un incremento más pronunciado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que fue del 6%, mientras que en las provincias del Noroeste, el Noreste y Tierra del Fuego subió en cambio un 3,5%.

Respecto a esta situación, el director de Focus Market agregó que en el mantenimiento de un auto hay que "tener en cuenta" los valores en la carga impositiva que hacen que suba los precios vinculados de forma directa a los automóviles. "Los impuestos en un auto tienen que ver con que la nafta paga un 50% de impuesto, con que la VTV es un impuesto adicional para muchos vehículos que tienen menos de cinco años de uso, así como por ejemplo también podemos decir que para la adquisición de un auto tenés que pagar más de la mitad de su valor en el impuesto", subrayó el economista.

En este sentido, Di Pace se refirió a las dificultades que existen en la actualidad para que una persona pueda acceder a la compra de un auto de alta gama, cuestión que para el economista cada vez "se reduce más" el grupo de gente que puede acceder a "este tipo de vehículos", lo que según expresó "desalienta la renovación del parque automotor en muchas prestaciones de servicios".

Bici, la opción para ahorrar

La pandemia del coronavirus llevó a que muchas personas debieran adaptar su modalidad al trabajo a distancia, un factor que, según indicó el economista Damián Di Pace a Crónica hizo que “los más damnificados sean los que tienen que desplazarse”. “A pesar de que ahora hay más circulación de vehículos, todavía hay tres millones de personas que continúan trabajando home off ice”, remarcó Di Pace, algo que hace que este grupo de personas no sujetas a trabajos esenciales no gasten demasiado en la carga de combustible de su auto.

Sin embargo, el director de Focus Market destacó también que hubo un aumento del “uso de bicicletas en trayectos no tan largos, para quienes van a su trabajo”, lo que generó un segundo grupo de personas que encontraron la forma de ahorrar.