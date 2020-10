Ya todos conocemos a Donna, hija del ex CQC, Darío "Rulo" Schijman y la actriz Gabriela Sari. Son muy activos en las redes sociales, donde se destacan las apariciones de su simpática y parlanchina hija. Sus videos se vuelven virales en cuestión de minutos, y son un boom en Instagram.

La empresa de electrodomésticos líder en Argentina, recientemente adquirida por el empresario Carlos Rosales, conocido por afrontar grandes desafíos y dirigir sus empresas de manera personal, Presidente de PROF Grupo Asegurador y protesorero del Club Atlético San Lorenzo, fiel a su visión que comprende las necesidades de la gente, confió en su equipo de Marketing y en la agencia GM comunicación, para llevar adelante una campaña distinta, fresca y disruptiva este Día de la Madre en el mercado del retail.

Darío Schijman había publicado un divertido video hablando con su hija Donna, en donde se la veía entretenida y preocupada por envolver el regalo sorpresa por el Día de la Madre para su mamá. Su padre Rulo, completamente desconcertado, lo comparte con todos sus seguidores, alucinado por las ocurrencias de su hija. Esta vez, el regalo para mamá no iba envuelto en un PAquete, si no en un MAquete; y no había manera de hacerla cambiar de opinión a esta niña de apenas 3 años de edad, recién cumplidos.