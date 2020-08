La filial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva del partido bonaerense de General Pueyrredón alertó que ante el creciente aumento de casos activos de coronavirus, en especial en Mar del Plata, "más del 80% de las camas hoy están ocupadas".



Al respecto, la médica Rossana López, secretaria de la Filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, expresó que “de seguir en aumento los casos de Covid-19, pronto nuestras unidades no van a poder absorber a los pacientes críticos que surjan".



Desde la entidad, mostraron su preocupación por la actual situación sanitaria en el distrito y advirtieron que es necesario bajar el ritmo de contagios por Covid-19 y plantearon la necesidad de definir "no el número de camas de terapia, sino aquellas operativas", es decir las que están libres y tienen personal especializado para atender a los pacientes. “Las camas operativas para la atención se contabilizan a partir de la capacidad disponible con el recurso humano para la atención de los pacientes", explicaron desde la filial.

.

Y agregaron: “Existe un evidente aumento de casos positivos en las últimas semanas en nuestra ciudad y se prevé que esta tendencia continúe. Una proporción de estos pacientes requerirá internación (estimado en un 20%) y una proporción menor tendrá una forma grave que requerirá el ingreso a Unidades de Cuidados Intensivos (cerca del 5%)”.



Según expresaron, el cuidado del paciente crítico es un “proceso complejo” que requiere el abordaje multidisciplinario (enfermería, kinesiología y médicos intensivistas). Los resultados favorables para los pacientes dependen primariamente del trabajo en equipo del personal sanitario, y secundariamente de la disponibilidad de recursos materiales (camas, respiradores e insumos técnicos).



“Una proporción variable del equipo de salud (entre el 12 y el 30%) contrae la infección y abandona transitoriamente sus tareas, por lo que se reducen las posibilidades de atención de calidad a los pacientes. Por lo mencionado, la variable limitante de la calidad de atención y probabilidades de buenos resultados para los pacientes, es el recurso humano especializado. Este recurso es insuficiente para satisfacer la demanda”, señalaron.

.

“Por ello destacamos el concepto de camas operativas para la atención. Por todo lo expresado, exhortamos a la comunidad en general a tomar las medidas de distanciamiento y protección para evitar el aumento del número de casos", indicaron. Asimismo, "a quien corresponda, deben considerar la gestión de la pandemia de manera integral, atendiendo las consideraciones mencionadas, para que podamos colectivamente reducir el número de casos y evitar resultados desfavorables para los pacientes”.



“El error estuvo y está en no valorar las medidas generales que están pregonadas, escritas, publicadas y pegadas en todos lados. Todos están cansados de usar barbijo, no abrazarse, y no poder compartir reuniones, pero si eso evita que mi familia y mis amigos no se contagien, lo tengo que hacer porque el virus está", reflexionaron desde la filial.



El partido de General Pueyrredón, que retrocede a Fase 3 de la cuarentena durante 10 días, por disposición del intendente Guillermo Montenegro, tiene 1208 pacientes que permanecen en tratamiento, de los cuales 216 son de las ultimas 24 horas.