Si bien ya pasaron varias semanas de la muerte de Diego Maradona, los pormenores de su vida siguen saliendo a la superficie, y en las últimas horas se conoció el interés del astro futbolítico por una mujer, pero ¿Quién era la misma?.

“Se llama Jazmín Garbini y es dueña de una reconocida marca de sillones. Está casada, tiene su familia y no le dio lugar a ningún tipo de historia, pero Maradona se enamoró perdidamente”, explicó la bailarina Cinthia Fernández en el programa "Los ángeles de la mañana (eltrece)".

Luego la periodista Pia Shaw presentó a la decoradora en un móvil, para que contara cómo fue su vínculo con Diego: “Lo conocimos con mi familia porque yo tengo una marca de sillones y nosotros hace muchos años hicimos los que se usaron para el programa La noche del Diez”.

Sin embargo, se vieron personalmente recién en septiembre de 2020: “Él subió un posteo a Instagram y estaba sentado en un sillón y yo le escribí ‘Diego tenés que tener uno de los nuestros’. Después me contactaron y me ofrecieron hacerle una butaca que quería y yo dije que sí porque mis hermanos lo admiraban mucho. A cambio le pedí algo firmado, pero me ofrecieron ir a llevársela y fuimos. Nos quedamos hablando de perros porque yo tengo siete y él tenía uno”.

Jazmín Garbini realizó trabajos en "La noche del Diez" (Instagram).

En ese sentido explicó que después de esa visita ella se mantuvo en contacto con Vanesa Morla, hermana del abogado del Diez: “Según lo que me contó ella cuando me fui él dijo ‘¿quién es esa chica? Es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina’”.

Al escucharla, Pía le consultó si en algún momento el ídolo mostró algún tipo de interés en ella, y ahí sorprendió con su respuesta: “Me mandó un ramo de rosas enorme con una tarjeta en agradecimiento por las cosas que le habíamos llevado con mi familia e insistió para que vaya de vuelta. Me invitó a tomar mate y me mandaba audios”.

Acerca de si se concretó esa visita, explicó: “Yo le dije que en algún momento iba a pasar a verlo, todo con mucho respeto y admiración. Nunca tuve intenciones de tener algo, pero él se había obsesionado conmigo”. Cuando le preguntaron qué pensaba su pareja de esta intención de Diego de conocerla más, Garbini contó entre risas: “Se reía, me jodía y me decía ‘te levantaste a Maradona’”.

Luego Cinthia relató que sabía de muy buena fuente que antes de la muerte de Diego, él le había pedido insistentemente a Verónica Ojeda y a Vanesa Morla que llevaran a Jazmín a su casa: “Me sorprendió que Maradona me quería conocer. Me habían dicho que fuera a verlo que le iba a hacer bien, me decían que se quedaban todos conmigo”, reconoció la decoradora.

El 25 de noviembre, al conocer la noticia de la muerte del ídolo, Jazmín recordó cuánto la afectó: “Estábamos con mi familia almorzando y nos pusimos muy mal porque lo habíamos conocido hacía muy poco y nos había tratado muy bien. Ese día Vane me llamó y me dijo ‘ayer estuvo todo el día preguntando por vos, sos la última mina en la que pensó Maradona’”.