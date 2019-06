Este jueves por la tarde, Diego Maradona compartió un video en su cuenta de Instagram que causó impacto entre sus seguidores.

"Hola a todos los maradonianos que hay muchos en el país", comenzó el astro del fútbol. Y continuó: "Cada vez más porque mienten, mienten, hablan de alzheimer, no saben lo que quieren. Decir la palabra Alzheimer es muy jodida".

"La gente que tiene Alzheimer se muere y yo no me estoy muriendo, porque estos hijos de saben que, la tiran para crear confusión y a mi la confusión no me va, porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", concluyó Maradona.

