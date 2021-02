A casi tres meses de la muerte de Diego Maradona, continuán saliendo a la luz audios del equipo de doctores que lo trató, en el marco de la investigación, a cargo de la Fiscalía General de San Isidro, ante un posible caso de mala praxis o negligencia médica.

Crónica HD tuvo acceso exclusivo a un audio de la psiquiatra Agustina Cosachov, en el que informa de baja a los acompañantes terapéuticos que atendían al ídolo y que da indicios de por qué Maradona murió solo en su habitación de la casa que ocupaba en el Barrio San Andrés.

"Hola Carlos, ¿Como estás? Perdón, hoy tuve un día infernal entre toda la logistica de la externación y los pacientes que tenía citado. Igual si podés, máñana en algún momento te llamo o el domingo", inicia en el audio la doctora.

"Hoy hubo lío. Diego está un poco saturado saturado entre tanta gente. Me llamó Dalma y estuvimos hablando con las chicas, con Luque también. Por ahí podríamos intentar no saturarlo mucho de gente. En un inicio pensamos que iba a estar en otra condición y ahora está como capaz mejor, con mejor funcionalidad", continuó Cosachov.

"Capaz que algunas cosas se superponen, sobre todo la función del acompañante con el enfermero. Por ahí hoy pasó eso con Alejandro", indicó la psiquiatra al referirse a un altercado que tuvo Maradona con uno de sus enfermeros.

"Así que lo que pensé que podemos hacer, lo que las chicas también me comentaron, y Leo (Luque) y Charly (Carlos Díaz), que es el terapeuta. Se nos ocurrió que por unos días podemos aflojar con el acompañamiento terapéutico", agregó.

"O sea, por unos días que no vayan, prescindir del recurso por el momento. Que esté ahí como posibilidad, si a vos te parece lógico. Yo creo que esto es muy dinámico y hay que ver el día a día. Lo mismo me pasó a mi, yo pensé que tenía que iba a ir todos los días, y ahora me parece que lo saturé y voy a espaciar un poco", explicó en el audio.

"Entiendo que también hay gente involucrada, que es una fuerte de laburo, pero hay que pensar en el tratamiento y en la funcionalidad del mismo. Por ahí por unos días al menos podríamos dejar en stand by el tema del acompañamiento, y en todo caso volver a conversar el miércoles de la semana que viene, jueves", concluye el audio de la psiquiatra.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años, doce días depupes, el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".



De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo, aunque sí detectaron psicofármacos.



El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del "10" se pudo haber evitado.

Además de Luque y Cosachov, la causa en la que se investiga un eventual "homicidio culposo", sumó otros tres imputados: el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros que lo asistieron en sus últimas horas, Ricardo Omar Almirón, del turno noche/madrugada, y Gisella Madrid, de la mañana.

