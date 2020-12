El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que "se retrocedió un mes en una semana", luego de que en los últimos días se registrara un 50% de aumento de casos de coronavirus respecto a la anterior, e informó que quedará en "stand-by" la habilitación de eventos de hasta 200 personas.



Durante la conferencia de prensa para detallar la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires realizada en el Salón Dorado en la ciudad de La Plata, Bianco anunció además que, debido al aumento de casos, "el permiso para habilitar eventos de hasta 200 personas quedará en stand-by".



"Me refiero a los lugares de esparcimiento al aire libre de hasta 200 personas. Hemos decidido no avanzar, fundamentalmente en los puntos turísticos, ya que en la misma semana que lo anunciamos vimos un aumento de casos, así que por ahora decidimos no habilitar esos espacios de entretenimiento nocturno de hasta 200 personas", indicó.

"Debían habilitarlo a partir del municipio, era muy controlado pero por ahora no vamos a habilitar ese tipo de actividades ni publicar los protocolos, queda en stand-by. Estamos monitoreando los casos y, si debemos dar marcha atrás, lo vamos a hacer", aseveró.



También manifestó preocupación por el aumento de los casos en vísperas de las fiestas de Navidad y fin de año: "Retrocedimos un mes en una semana, los datos que tenemos de lunes y martes vemos que sigue retrocediendo los casos, estamos preocupados", dijo.



El jefe de Gabinete enfatizó en la necesidad de "cuidarse muchísimo" y reiteró el pedido de que las reuniones por las Fiestas "sean lo más acotadas posible".

"No queremos que un espacio de reencuentro se transforme en una tragedia", advirtió.



Sobre la nueva cepa que se registra en Europa, Bianco dijo: "Estamos preocupados por el llamado virus mutante inglés, eso nos lleva a que tomamos esta determinación de no abrir ninguna nueva actividad y esto lo trabajamos con los intendentes de la provincia".



"Estamos preocupados porque no solo aumentaron los casos, sino que pareciera que van a seguir aumentando eso no implica que vamos a tomar alguna determinación, pero seguimos trabajando en las fases, si en algún distrito nosotros consideramos que es necesario dar un pasito para atrás para controlar el foco de contagio lo vamos a hacer", insistió para finalizar.