Ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se multiplicaron las misas virtuales a través de los canales de Youtube y videos con cantos celebrando a la patrona de la comunidad en todo el país. Los selesianos encontraron la forma de adaptar el habitual festejo a María Auxiliadora a los tiempos de pandemia.

Todos los años, una peregrinación multitudinaria llegaba a la basílica de Almagro donde cada 24 de mayo se celebraba su devoción. Esta vez su conmemoración debió modificarse para realizarla de forma diferente.

La imágen de la virgen de manto celeste y rosa que carga al Niño Jesús recorrió el barrio porteño de Almagro sobre un camión de bomberos y luego fue colocada en el atrio de la basílica de Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuva. Los vecinos sólo pudieron verla desde sus balcones y ventanas.

La misa en honor a la virgen, fue transmitida por el canal de Youtube de la basílica. "Queremos compartir la Eucaristía de la Fiesta de María Auxiliadora, presidida por nuestro P. Inspector Darío Perera. Es tiempo de imitar a María en los tiempos difíciles. ¡Un abrazo grande y gracias a todos los que nos permitieronpreparar esta fiesta con todos!", explicó el posteo en la publicación.

“Hoy celebramos juntos a nuestra madre María Auxiliadora, en un contexto muy difícil de enfrentar a este enemigo invisible”, fueron las palabras al inicio de Fabián Báez, el párroco de la basílica de Almagro quien luego continuó con la conmemoración.

La patrona de todos los cristianos

María, Auxilio de los Cristianos, mediadora de la humanidad. Como Madre del Redentor, por fuerza y mérito de la corredención, Ella es la ayuda de la humanidad necesitada de redención; lo es también de cada individuo, porque es la Madre espiritual de todos. Patrona de todos los cristianos, en especial de los salesianos.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Éste es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. (...). No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros".