En esta segunda ola del coronavirus ya fueron varios los famosos que contrajeron la enfermedad. La última en sumarse a la lista es Marina Calabró y desencadenó preocupación en todos sus trabajos.

Según contaron en LAM, la periodista tuvo que hisoparse luego que Rolando Barbano, uno de sus compañeros de Radio Mitre, diera positivo y recibibió la confirmación de su diágnostico el pasado domingo por la noche.

"Cuando él da positivo, se aislaron y hacían radio por zoom. Ella se había hisopado el martes en América porque hace TV Nostra y había dado negativo", explicó Andrea Taboada.

.

Finalmente, la periodista terminó teniendo un hisopado positivo y se angustió: "Los que la conocemos, sabemos que es llorona pero esta vez rompió en llanto. Le tiene mucho miedo a este virus que es impredecible", aseguró Nancy Duré.

En diálogo con PrimiciasYa, Calabró contó cómo se siente: "Estoy bien, sin síntomas por ahora, veremos cómo sigue todo. Eso sí, estoy muy angustiada". Según consignó el portal, Marina no tuvo contacto con su hermana Iliana y su mamá, Coca Calabró, en los últimos quince días

Calabró había participado del ensayo de CanSino Biologics, laboratorio que realizó pruebas en enero a un sector de la población en un intento por determinar la efectividad de una vacuna monodosis. Si bien como voluntaria no sabe si se le aplicó la vacuna o un placebo, lo cierto es que cada vez que tiene contacto con un Covid positivo, debe avisar al laboratorio y desde allí realizan hisopados periódicos para ver su evolución.

.

Preocupación en Radio Mitre y el Trece

Al caso positivo de Calabró se le deben sumar los de sus compañeros de radio Rolando Barbano, Gonzalo Sánchez y Martín Tetaz. Por lo que esta semana el programa lo conducira Jorge Lanata desde Miami y todos los que esten en condiciones de salir al aire, lo harán desde sus casas.

Sin dudas, el caso de Barbano produjo un efecto dominó en varios programas. Es que el periodista del programa de Lanata estuvo en contacto estrecho también con Diego Leuco, fconductor de Telenoche.

A raíz de eso, el periodista se aisló preventivamente: "En este momento me estoy yendo a hacer el tercer y cuarto hisopado, me hago los dos al mismo tiempo, el rápido y el PCR", precisó recientemente el periodista en diálogo con Ángel de Brito.

.

"Los primeros dos que hice el martes me dieron negativo. Técnicamente no me consideraban contacto estrecho, pero el hecho de estar dentro de un camarín me hizo pensar que lo mejor era tomar una precaución adicional y quedarme adentro. Estoy haciendo la radio de casa, pensamos que por tres días es mejor pecar de precavidos y no armar un lío en un momento tan delicado", agregó Leuco, quien fue reemplazado en el noticiero por Marcelo Bonelli.

"Es muy impresionante porque todo indica que fue a través de Canaletti que se contagia Rolo, y de ese contagio quedamos aislados personas en seis programas", completó.