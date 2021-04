Después de dar un mensaje conciliador, Mario Pergolini se refirió a su renuncia a la vicepresidencia de Boca, señaló a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol.

“Si no veo integrado a todo lo que es el club, no puedo trabajar. Si no tenés la posibilidad de aportar en lo que creés que servís, hay que correrse”, dijo Pergolini a Radio La Red. “Están demasiado encarados en su propio proyecto”.

También apuntó contra el Consejo de Fútbol: “No me sentí destratado por Román. Mentiría si dijera que tuve una mala relación. Con los otros tres integrantes (Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez) a veces era más picante. Es difícil entender cómo se quieren llevar las cosas adelante”.

.

"Yo acepto que ellos saben de fútbol y deberían aceptar que hay gente conoce más de comunicación, marketing e incluso de tecnología. No me cuadran algunas cosas”, agregó el ex vicepresidente de Boca.

Además, habló sobre una situación que menos le cerraban: “Pareciera que todo se resuelve en el predio de Ezeiza. No es ‘yo voy a hacer esto así y listo’. Son lugares donde hay que pisar muy fuerte y ellos se mueven de una forma más cómoda, incluso en las adversidades”.

“A mí me llama la atención lo picante que es todo. Hay toda una cosa montada. Lo que me frustra es la incapacidad que tuve para atravesarlo”, añadió.

.

Por último, Pergolini aclaró que si Riquelme tiene aspiraciones de ser prediente del club “tiene que aprender y entender que esto es un equipo, que hay que confiar más en todos y no alcanza con ser ídolo”. “Los jugadores son formados de una manera muy especial, con una utilidad muy corta”, concluyó.