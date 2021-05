Fiel a su estilo, y ya habiendo dejado atrás la presidencia de Boca, Mario Pergolini disparó sin filtro contra River ante los 10 casos positivos que hay en el equipo. Desde que renunció a la dirigencia del club, sus dichos son cada vez más polémicos y desde la semana pasada que no se calla nada.

Via historias de Instagram, el conductor de 59 años expresó: "Si hay 10 casos positivos en River (más el entrenador de arqueros y el jefe de seguridad del plantel) el resto de los integrantes del equipo y el cuerpo técnico, ¿no son considerados 'contactos estrechos' y deberían quedar aislados? ¿Qué le pasa al fútbol?".

Cabe destacar que lo que plantea Pergolini no se hizo en ningún plantel, a pesar de que hubo ejemplos como Sarmiento con 20 positivos. Y como era de esperarse, días atrás también apuntó directamente contra el director técnico, Marcelo Gallardo. Cuando el conductor radial mostró en su programa imágenes de la situación actual de Colombia, que influyó en su momento en el equipo de River a la hora de jugar su partido de Copa Libertadores contra Boca, lo criticó sin filtro: "Ver llorar a Gallardo no me dice nada... Gallardo siempre llora. . No me dice nada".

En sus historias de Instagram cuestionó al millonario y apuntó contra el sin filtro.

"O llora o va al escritorio", añadió, en un tono chistoso. Y mientras repasaban el gol del empate de River en el tiempo de descuento, le preguntó a uno de sus compañeros, por lo visto hincha del Millonario: "¿Ustedes siempre hacen trampa así, no?".

Tras sus historias de Instagram, varias figuras del deporte lo criticaron en Twitter y le respondieron también sin mucho filtro.