Empezó desde muy chico a demostrar grandes cualidades vocales. Sus papás descubrieron un gran potencial y lo animaron a empezar a construir su carrera como solista. Hoy con tan solo 15 años, se convitió en la voz popular y lírica más privilegiada de Argentina con dos discos grabados.

Este jueves, Martín Savi se presentó y dejó con la boca abierta a una multitud en el acto de asunción de Fernando Espinoza como intendente en La Matanza con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Martín comenzó a cantar a los 6 años "en la ducha", temas de Michael Jackson y Pavarotti. Desde ese entonces, se dedicó a formarse: tomó clases en la Academia de Valeria Lynch, en Gachi Leibovich y en Teatro Colón, entre otros.

En su corta carrera, el joven deleitó a cientos de espectadores en escenarios de distintas partes del mundo y fue invitado por grandes celebridades como el mismísimo Papa Francisco.

"Santa Lucía" fue la canción con la que conmovió a miles de personas en Roma: "El Papa Francisco me invitó a cantar en el Vaticano", manifestó. Además, un dia antes, hizo su magia frente a Diego Armando Maradona entonando "Solo le pido a Dios" en medio del Estadio.

Savi además tuvo el privilegio de pisar el escenario del Luna Park de la mano de Julio Iglesias. "Habia ido con mis dos padres a ver a la despedida de Julio Iglesias y yo les dije que queria cantar con él ese día, pero me dijeron que no creían que fuera posible. En una de las canciones, 'Caruso', mi tema favorito, me dice 'veni a cantar'", recordó el joven.

En mayo de este año ganó el Festival de San Remo en Italia. También cantó con Il Divo y José Carreras. Se presentó en programas de televisión, como en "ShowMatch" y en numerosos conciertos formando parte del Teatro Colón.

Orgulloso de ser argentino y comprometido con su país, está preparando nuevas presentaciones para la temporada teatral 2020 en la costa argentina.