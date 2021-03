El dólar subió este lunes en todas sus variantes, comenzando por el minorista en el que avanzó 37 centavos y finalizó en $ 95,49 de acuerdo a lo informado hoy por el Banco Central de la República Argentina.



En las pantallas de los los bancos públicos y privados alcanzó un máximo de $ 96,10y un mínimo de 94,69.



En ese marco, el Banco Nación informó que la divisa cerró a $ 94,75.



Por su parte el dólar informal o "dólar blue" avanzó un peso y cerró en $ 147.

En tanto que el mayorista cerró a $ 90,09 por unidad, veintisiete centavos arriba del cierre del viernes. "Como ocurre en cada inicio de semana, el ajuste del tipo de cambio mayorista compensa los días sin actividad por el fin de semana", indicó, analista de PR Mercado de Cambio.Los operadores destacaron hoy la suba en el volumen operado que logró superar los US$ 300 millones al tiempo que estimaron que "la entidad monetaria en sus intervenciones de compra y venta, habría quedado con un saldo positivo de 100 millones de dólares", agregó Sebastián Centurión, analista de ABC Mercado de Cambios."Los precios se acomodaron desde el arranque al nivel de regulación propuesto por el BCRA y se mantuvieron casi invariables hasta el cierre de la sesión", explicó Quintana.El volumen operado en el segmento de contado US$ 305,779 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 51 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 210 millonesAsimismo hoy se conoció que el sector agroexportador liquidó en el mes de febrero US$ 1.810 millones, más del doble que los 815 millones del año 2020.

Por su parte los dólares bursátiles tanto el MEP y como el CCL mantenían una suba del 1,4 % al cierre del mercado cambiario para ubicarse en $ 143,68 y $ 146,94 respectivamente.Los swaps cambiarios sumaron US$ 31 millones, para tomar o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el próximo miércoles.En el mercado de futuros ROFEX, se operaron US$ 215 millones. Los plazos mostraron bajas superiores al 0,3 % en promedio. Fin de mes terminó operando con una tasa del 40,37 % y abril al 41,18 %.