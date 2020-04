Más de 11,3 millones de personas se preinscribieron en el registro para cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuesto por el Gobierno para paliar el impacto económico derivado de la pandemia de coronavirus, en base a los últimos datos informados este jueves por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses).



En lo que va de la jornada de hoy, el número de preinscriptos ascendió a 38.884 personas, que se suman a los 11.343.533 anotados entre el viernes y el miércoles desde la puesta en marcha del registro.



Cuando se anunció el lanzamiento de esta ayuda, el Gobierno calculó que el bono sería entregado aproximadamente a 3,6 millones de hogares.



La Anses prorrogó hasta las 23.59 horas del viernes la preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y ese mismo día comenzará a pagar el beneficio a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

.

En base a datos preliminares, la región del AMBA concentra la mayor cantidad de beneficiarios que cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por ser titulares de la AUH y AUE, con el 38% del total a nivel país.El IFE se otorgará también a personas desempleadas o que trabajen de manera informal, a monotributistas de las categorías A y B, y a trabajadoras de casas particulares en general.Podrán acceder al IFE los argentinos nativos o naturalizados, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y con una edad de entre 18 y 65 años.

.

Cualquiera de las personas que reúna las condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; de ser monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos.Tampoco podrán percibir una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales o municipales; ni de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH y AUE.