Más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos los 35 de Aerolíneas Argentinas, fueron autorizados hasta el momento por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para transportar a argentinos que quedaron varados en el exterior como consecuencia de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus ( Orthocoronavirinae).



A estos, hay que sumarle los que realizan los dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que están arribando este domingo por la noche, en la Base Aérea de El Palomar procedentes de Lima, Perú, con 140 argentinos que se encontraban varados allí, con lo cual llegaría a cerca de 23.000 la cantidad de personas trasladadas con estos operativos.



Mientras tanto un grupo de argentinos varados en México y Honduras señalaron que viven en la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a la Argentina a raíz de las restricciones de ingreso y circulación interpuesta en diferentes países producto de la pandemia de coronavirus.



Allí se suman, según indicaron fuentes de la ANAC, situaciones como el cierre del espacio aéreo previsto por algunos países, como el caso de Panamá, lo que hace imposible la escala en ese país, y también la actitud de algunas compañías aéreas que programaron vuelos sin haber solicitado la autorización pertinente y después argumentaron al cancelarlo que el vuelo no salía porque no le permitían el ingreso a Argentina.

Sin embargo, durante esta jornada Panamá anunció que autorizó la operación de tres vuelos "humanitarios" de la aerolínea Copa para traer este lunes de regreso a unos 300 argentinos varados en el aeropuerto de ese país.



"Luego de las gestiones del gobierno nacional, el aeropuerto internacional de Tocumen y autoridades de la Argentina, se logró autorizar tres vuelos humanitarios para que Copa traslade a unos 300 pasajeros argentinos a ese país durante la madrugada de mañana lunes", informó la empresa operadora de la aeroestación a través de Twitter.



Mientras tanto Aerolíneas Argentinas realizó este 22 de marzo tres nuevos vuelos especiales desde Río de Janeiro y modificó su vuelo desde Florianópolis, programado también para hoy, con una aeronave con mayor capacidad, ampliando la disponibilidad de plazas desde dicho destino, informaron fuentes de la compañía.

Las fuentes señalaron que los casi 500 argentinos que llegaron al país desde el aeropuerto internacional de El Galeao son, en su mayoría, pasajeros que tenían boletos por compañías que cancelaron sus vuelos.



Estos tres vuelos forman parte de los 11 arribos programados para llegar hoy al país de aviones de Aerolíneas Argentinas con pasajeros desde Río de Janeiro, Florianópolis, Bogotá, Lima y Punta Cana, mientras que mañana llegarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza otros vuelos especiales desde Miami, Madrid y Lima.



El presidente de la compañía de bandera, Pablo Ceriani, aseguró que hasta el momento regresaron al país 8.000 turistas argentinos que estaban en el exterior a través de los vuelos especiales implementados por la empresa y que esa cifra trepará a alrededor de 10.000 en la madrugada del lunes.



Para la evacuación de esos pasajeros hacia el interior del país, la empresa instrumentó una programación especial para los vuelos de cabotaje.

Dicho cronograma tiene por objetivo asegurar la conectividad del país tras el cierre de las operaciones regulares que rige entre el 20 y 31 de marzo, y prevé un vuelo diario entre Buenos Aires y Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Tucumán y Ushuaia. Así como también 3 vuelos semanales a Trelew y 4 vuelos a Comodoro Rivadavia.



Paralelamente el Ministerio de Transporte de la Nación dispuso más de 20 micros desde el Aeropuerto de Ezeiza para facilitar el regreso de aquellas personas que arriban al país, hacia sus provincias y ciudades, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad, aportó 8 vans, a las que se agregaron 2 minibuses, para así sumar más servicios y trasladar a más pasajeros.



A su vez Cascos Blancos activó un operativo para el traslado de argentinos que arriben al Aeropuerto de Ezeiza tras haber estado varados en el exterior, con el objetivo de garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio de los recién llegados.



De esta manera, trabajadores junto a voluntarios y voluntarias del organismo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, colaboran en el traslado de pasajeros que no pueden hacerlo por sus propios medios hacia distintas zonas en el centro porteño o hasta el aeroparque Jorge Newbery, donde abordarán vuelos de cabotaje a sus respectivas provincias, señalaron en un comunicado.