Más de 200 árboles cayeron, algunos sobre autos estacionados, y varias zonas de La Plata se quedaron este viernes sin servicio eléctrico en La Plata a raíz del temporal de viento que superó los 95 kilómetros por hora en horas de la tarde.



De acuerdo al informe emitido por el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) se registró la caída de más de 200 árboles y ramas de gran porte durante la tarde de este viernes, cuando las ráfagas de viento oscilaron entre los 70 y 100 kilómetros por hora.



"El viento afectó principalmente el casco urbano y la zona norte de la ciudad, incluyendo las localidades de Tolosa, City Bell y Villa Elisa en lo que hace a la caída de árboles y ramas de gran porte", precisó el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental del municipio, Marcelo Leguizamón.



El funcionario señaló que "no se registraron mayores inconvenientes con las lluvias, más allá de algunos anegamientos temporarios en algunas zonas específicas producto de la caída de 20 milímetros de agua en un lapso menor a 20 minutos".



Ante ello, añadió, se dispuso el trabajo articulado de más de 700 operarios distribuidos en 50 cuadrillas municipales dependientes de la Secretaría de Espacios Públicos, Gobierno, Obras Públicas, Centros Comunales, Tránsito y Protección Civil, a fin de llevar adelante el protocolo de acción y prevención, atendiendo los inconvenientes generados por las ráfagas de viento.



Leguizamón explicó que "se dio prioridad a aquellos árboles y postes que habían caído sobre las viviendas, autos y calles, impidiendo el normal tránsito vehicular y peatonal, como también a los que presentaban algún riesgo eléctrico".



En tanto, informó que "se continuará trabajando intensamente durante toda la jornada, con el objetivo de liberar inicialmente las calles y avenidas, garantizando el libre tránsito vehicular".



"Es importante que los vecinos no intenten remover los objetos por sus propios medios y se comuniquen con las líneas oficiales del municipio", remarcó.



Por otra parte, y respecto al suministro eléctrico, autoridades locales ya se comunicaron con la empresa Edelap para avanzar en la restitución del servicio en las zonas afectadas.



El municipio recordó que para situaciones de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. En tanto que, en casos de reclamos o pedidos, permanece en funcionamiento 103 de Protección Civil y ante emergencias médicas en la vía pública deben llamar el 107 del SAME La Plata.