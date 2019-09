Por Hugo Ferrer, enviado especial a Santiago del Estero



Finalizó la 57ª Asamblea General de Adepa que se realizó en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La jornada terminó con la elección del nuevo Consejo Ejecutivo 2019/2020. Martín Etchevers fue reelegido como presidente. A su vez, se constituyó el nuevo Consejo Ejecutivo, donde Crónica - también por primera vez en la historia -, tiene un lugar como vocal titular, con Julio César Bono, tal como había ocurrido en

la jornada del pasado jueves cuando fue el diario elegido para integrar el Consejo de Directores.



Además de los debates y resoluciones se destacó el informe semestral de la entidad, que fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa.



La entidad que representa a la mayoría de los medios argentinos le hizo un pedido especial a los candidatos presidenciales sobre la libertad de prensa. “En pleno proceso electoral, los invitamos a manifestarse sobre estos principios y a entablar un diálogo productivo, alejado de cualquier resabio de confrontación estéril”.



Destacó, además, que “esta consolidación de la libertad de prensa excede el papel de un gobierno que la puso en su agenda; también es un avance de la ciudadanía”. En relación a la actualidad política y económica, para Adepa “el país enfrenta tiempos de incertidumbre. La prensa registra las tensiones del

presente y al mismo tiempo las sufre. Nuestras crisis impactan en la industria periodística. La sustentabilidad de los medios argentinos está en riesgo y esto afecta el ejercicio del oficio periodístico”.

Adepa valoró que los medios hayan transformado sus estructuras, sus audiencias y su mercado con el desarrollo de las plataformas tecnológicas. “La calidad periodística y los niveles de innovación de nuestras redacciones son reconocidos a nivel global. Argentina alberga las más modernas redacciones de América latina, medios que alcanzan las mayores audiencias de habla hispana, investigaciones y coberturas que logran los más altos estándares de la profesión”.

Daniel Dessein, representante de La Gaceta de Tucumán, leyendo el informe de ADEPA.



Otro de los temas centrales, fue el de la monetización. “Hoy los medios actúan en un contexto de competencia asimétrica. La mayor parte de la publicidad digital, que representa la principal porción de la torta publicitaria global, es absorbida por dos empresas. Google y Facebook se nutren de contenidos periodísticos, con los que obtienen beneficios económicos directos e indirectos, sin remunerar a sus generadores”.



Adepa solicita que Argentina siga el camino de Europa donde “se dan avances en el reconocimiento de ese derecho central para la subsistencia de la prensa”. También hizo referencia al procesamiento del periodista Daniel Santoro y la resolución del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. “No se apoya en elementos que vinculen al periodista con los delitos con los que se lo asocia”.



Anteriormente, se habían presentado varios paneles. “Estrategias de podcast para medios”, con Fernando Subirats, director de Radio Nacional y Gastón Roitberg, Secretario de Redacción de La Nación.



Subirats dijo que se reconstruyó el área digital. “Los podcast también son la evolución de la radio. La AM es como si fuera la tevé en blanco negro; la FM, la tevé en colores; y el podcast, la tevé en 4K”. Así, llegaron a los podcast de algunos programas (Mirá lo que te traje con Bobby Flores y Héctor Larrea, Tenemos que hablar y Resaltadores, entre otros)



Con más de 2,5 millones descargas, se vienen los temáticos de ciencia, tecnología, psicología, cocina y turismo. En relación a las historias, “publicábamos un capítulo por semana, pero los oyentes nos pedían que, al igual que Netflix, subamos toda la temporada y funcionó muy bien”.



Luego, siguieron “Google Analytics para equipos de negocio”, a cargo de Valeria Arlanti, ejecutiva de cuentas de Google Argentina; “Google y el ecosistema de los medios: oportunidades y desafíos, con Eleonora Rabinovich, directora de Políticas y Asuntos de Gobierno de Google para Cono Sur; y “Modelos locales de reader revenue: membresías y suscripciones”, con Federico Türpe, director digital de La Gaceta, Tucumán; Carlos Guyot, director de Red/Acción, de Buenos Aires; Gastón Roitberg, Secretario de Redacción de La Nación, Buenos Aires; Celeste González, Editora y Líder de Proyecto Membresías de Página 12, Buenos Aires; y Mauricio Rucci, coordinador de sistemas de La Voz del Interior, Córdoba.



A su turno, Guyot, de Red/Acción, habló de la crisis del negocio de la audiencia. “El ecosistema digital hoy está anclado en dos fuerzas: la velocidad y el volumen. Queremos publicar cuanto antes y mucho”. Y la gran sorpresa con los “news avoiders”, los usuarios de las redes que evitan las noticias. Reveló que según un estudio de Reuters Institute digital news report 2019, Argentina ocupa el quinto lugar de los países que más las eluden.



“45 personas, sobre 100, hacen eso. Al ranking lo encabezan Croacia, Turquía, Grecia y Bulgaria”. Reconoció que su portal es “un antídoto contra la intoxicación informativa”. Por su parte, Roitberg, de La Nación dijo que los primeros cinco portales de noticias del país publican alrededor de 1.100 notas por día.



Claudio Escribano, de La Nación, tuvo una reflexión final después de haberse hablado tanto de “audiencias”, “metadata”, "bigdata”, “podcast” y “fake news”. Contó su experiencia cuando dirigía el diario. “Un día teníamos una tapa con todas noticias negativas. Es el instinto de nuestra profesión. Yo pregunté: ‘¿Y dónde está la buena noticia?’ No había. Así que sacamos la menos negativa y la reemplazamos pór una foto de una familia con el cochecito de bebé, festejando la Primavera”. Y fue más allá: “Estoy escuchando sobre las audiencias. Me dicen que lo más leído fue una pelea entre dos bataclanas. ¿En qué nos hemos convertido? Si seguimos así, nos va a pasar como a los políticos que siguen las encuestas. ¿No vale lo que yo siento que es noticia?” Aplauso cerrado de todo el auditorio.

Así quedó conformada la nueva conducción de ADEPA



Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Vicepresidente 1ª: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente 2°: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Secretario General: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Secretario de Organización: Carlos Azzariti (Página/12, Buenos Aires)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia

(Editorial Perfil, Bs.As.)

Secretario de Actas: Claudia Bogado de Read (La Mañana, Formosa)

Tesorero: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Protesorera: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)



Vocales titulares

1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea, Buenos Aires)

3° Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero)

4° Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

5° Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

6º Julio César Bono ( Crónica, Buenos Aires)