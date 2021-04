"No tengo nada contra Susana Giménez pero preferiría que esas comparaciones livianas no se hicieran, porque cada país es ese país y su circunstancia... Las comparaciones son infames", arremetió sin pudor la ex vicepresidenta y senadora uruguaya, Lucía Topolansky contra los polémicos dichos de Susana Giménez contra la gestión Argentina durante la pandemia.

En una extensa nota en "Déjame que te cuente" el programa conducido por Luis Bremer en Nacional Folklórica, la esposa del ex presidente del Frente Amplio José “Pepe” Mujica, aseguró: "No podemos ser parte de la grieta argentina, hay gente desde acá que echa nafta a ese fuego", ya además sumó, "hay gente que viaja desde Europa a Moscú para vacunarse, y esos prejuicios ideológicos dejan sin cobertura a los ciudadanos más pobres".

Las polémicas declaraciones de Susana Giménez

Desde mayo del 2020 Susana fijó residencia en Uruguay.

"Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero 'Argenzuela', no voy a volver a vivir en 'Argenzuela'", declaró la conductora esta semana en una nota también radial con Jonatán Viale. Durante la charla, la conductora – que desde el inicio de la pandemia de Covid-19 vive entre Miami y Uruguay-, sentenció que "la gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así".

Por sus dichos salieron a responderle Florencia Peña, Graciela Alfano, Iván Noble y hasta Jorge Rial, que le pidió: “Susana, por favor, acordate que esos pobres de los que hablás despectivamente son los que te convirtieron en millonaria”.