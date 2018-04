La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) afirmó que el fin de semana largo que concluye este lunes fue el “mejor” de los últimos años, con un total de 2,4 millones de personas de visita en los principales puntos turísticos del país y un crecimiento estimado en las ventas de 3,6 por ciento.

"Nunca antes tanta gente se movilizó en un fin de semana largo”, evaluó CAME, que relevó que durante los cinco días que duró el feriado, se movieron por el país 2,4 millones de persona que gastaron 7.567 millones de pesos, “un monto que ayuda a derramar dinamismo en las economías regionales”.

En un comunicado, la entidad destacó que en los números difundidos, “incidió el empalme de dos fechas no laborables y el buen tiempo”.

El corrimiento de feriados o asuetos específicos para favorecer el turismo comenzó a regir en los últimos años.

La entidad subrayó que la Semana Santa “suele ser uno de los fines de semana largos más importantes del año”, y que en 2018 tuvo un agregado especial con el feriado extra que significó el empalme con el 2 de abril, cuando se recuerda a los soldados caídos en la guerra de Malvinas.

En base a los números relevados por la entidad empresaria, la estadía media fue de 3,6 días, y el desembolso promedio diario rondó los 865 pesos por persona, un monto 24,4 por ciento superior al registrado durante el mismo fin de semana largo del año pasado.

En lo que respecta al volumen de turistas, CAME señaló que durante el último fin de semana largo se desplazó un 6,6 por ciento más que en 2017, a lo que se agregó que la estancia promedio fue levemente superior superior a la de hace doce meses atrás, al subir de 3,2 días a 3,6 días.

El gasto durante todo el feriado aumentó 49,2 por ciento, al pasar de 5.071 millones de pesos la temporada pasada -sobre un total de cuatro días- a 7.567 millones de pesos este año, con el agregado del feriado del 2 de abril.

En el relevamiento realizado por CAME, en base a datos aportados por sus asociados de 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,6 por ciento frente al mismo fin de semana del año pasado.

CAME dijo que en este número, “incidió que se está comparando un feriado con un día más de duración, aunque eso no le resta importancia al número ya que justamente la fecha le permitió a miles de comercios del país mover sus ventas que vienen amesetadas”.

La entidad empresaria señaló que los destinos más elegidos fueron las ciudades de la costa atlántica, Córdoba, Iguazú, Salta y Entre Ríos.