Miles de mujeres de diferentes organizaciones feministas y partidos políticos de izquierda desplegaron esta tarde un pañuelo verde gigante frente a la Catedral porteña reclamando "separación de la Iglesia del Estado" y "aborto legal ya", al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.



"Las jerarquías de la Iglesia se están organizando contra nuestros derechos y no podemos permitir que pase como en 2018 que bloquearon la ley de aborto legal en el Senado", dijo Myriam Bregman, diputada del PTS-Frente de Izquierda,



"Esta convocatoria es el inicio de una jornada de lucha que culmina mañana en el Congreso con una enorme movilización", agregó.



Desde el mediodía estuvieron cortadas todas las calles perimetrales de la Plaza de Mayo. Allí, cada organización tenía montados gazebos frente a la Catedral donde distribuían folletos y otras publicaciones.



Pasadas las 14.30, las organizaciones desplegaron frente a la catedral un pañuelo verde de 5 metros con la leyenda "Aborto Legal, Seguro y Gratuito", emulando el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal.



Mientras, las miles de mujeres y disidencias convocadas cantaron "Aborto libre y legal ya, que los curas se vayan a laburar".

.

Entre las distintas actividades que había, una de las que concitó más atención fue el baile-ritual que llevaron adelante un grupo autodenominado "guerreras anticlericales", quienes danzaron al ritmo de tambores con la cara pintada y escudos con los colores de cada una de las organizaciones y al grito de

"Juntas, Juntas, juntas por el aborto legal!".



"Estamos advirtiendo que, si no hay separación de la Iglesia del Estado y una ruptura con el FMI y un desconocimiento de la deuda, difícilmente obtengamos el conjunto de las reivindicaciones de las mujeres", dijo la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.



En ese sentido, aseguró que, mientras "el Estado deje de financiar" a la Iglesia, "vamos a seguir con los femicidios, con el aborto clandestino y sin que haya educación sexual laica y científica en todas las escuelas".



Por otro lado, interpretó que la misa de Luján es "una declaración de guerra contra los reclamos y los derechos de las mujeres", que evidencia que "tienen que tratar de aggiornase pero ese aggiornamiento es una excusa para seguir defendiendo los mismos principios contrarios a los derechos de las mujeres y las disidencias".



"Esa misa y que el Ejecutivo tenga que mandar un proyecto de aborto legal es un reflejo de cuán lejos ha llegado la lucha de las mujeres", concluyó.



Además del Frente de Izquierda, se manifiestaron frente a la catedral militantes del Plenario de Trabajadores (PdT), Isadora, Partido Obrero, Pan y Rosas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ademys, Suteba, Las Rojas, Agrupación LGBTI 1969, entre otras.



"Las mujeres vamos a conquistar el aborto legal porque pusimos dos millones de personas en las calles y luchamos hace 35 años por este derecho, pero queremos que luego se efectivice en cada rincón del país y para eso tenemos que darle continuidad a una pelea por la separación de la iglesia y el Estado", aseguró

Vanina Biasi del Plenario de Trabajadores.



La referente advirtió que "no intercambiamos Ley de aborto legal por una educación religiosa al interior de los colegios".



Luego del pañuelazo, para finalizar la jornada, el grupo feminista Isadora realizó en la Plaza de Mayo la performance "El violador sos vos", una réplica argentina de la canción que inventó el colectivo chileno Las Tesis, cuyo video se viralizó y dio vuelta al mundo.



"El movimiento feminista argentino es muy grande. Me sorprendió mucho, seguro van a alcanzar todos sus objetivos", dijo Mariana, una turista portuguesa que se sumó a la marcha y se quedó bailando junto a los bombos de las organizaciones mientras garuaba tenuemente en la plaza.