El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, defendió públicamente al médico Leopoldo Luque, sobre quien recayeron las sospechas de la Justicia por una presunta negligencia en las últimas horas de vida ídolo argentino.

“Entiendo y comparto el trabajo de la fiscalía, pero sólo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería”, escribió Morla en su cuenta de Twitter.

"Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo; dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, agregó.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

El pasado domingo, la Justicia allanó el consultorio y el domicilio particular del doctor Luque en busca de documentación sobre el tratamiento al que había sido sometido Maradona en sus últimos meses de vida y su historia clínica. El médico negó responsabilidades en una improvisada conferencia de prensa y este lunes se presentó espontáneamente en la Fiscalía de San Isidro.

Aún quedan dudas sobre la muerte de Maradona, sobre todo al respecto de la asistencia médica que recibía en la casa de Tigre en la que se instaló luego de operarse. La primera alarma se encendió cuando una de las enfermeras que debía cuidar a “10” reconoció que la obligaron a mentir en un informe que firmó tras el fallecimiento.

El sábado declararon las hijas del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, quienes habrían apuntado contra el entorno que debía custodiar la salud de su padre.

.

La semana pasada, también a través de redes sociales, Morla había publicado un duro mensaje quejándose por la falta de atención que había tenido Maradona en las últimas horas de vida y denunciando una “criminal idiotez”.

La situación procesal de Luque es confusa: el médico no fue imputado formalmente hasta el momento, no se pidió su detención y no fue convocado a prestar declaración indagatoria, aunque sí está siendo investigado y fue notificado de sus derechos y garantías durante el allanamiento. De todos modos se presentó de forma espontánea ante la fiscalia de San Isidro, a cargo de la investigación.

.

“Tengo entendido que le leyeron sus derechos como imputado pero no sabemos si efectivamente fue imputado o es testigo. Ayer salió un comunicado de la fiscalía donde decía que no había imputados, pero ayer lo allanaron. No dejaron copia del acta, pero para mí está imputado porque lo allanaron”, sostuvo Julio Rivas, abogado de Luque.

“Sé lo que hice y cómo lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía hacer con Diego”, afirmó el médico ante los medios, luego del allanamiento.