Un supermercado chino quedó reducido a escombros luego de que parte de la edificación se derrumbara en horas de la madrugada, en el barrio porteño de Parque Patricios. En un milagro, el matrimonio propietario del comercio logró salir ileso entre los hierros torcidos y los pedazos de pared. "Ahora no tengo nada, no tengo plata ni celular, no tengo cómo ponerme en contacto con mi familia", lamentó el dueño del local en diálogo con Crónica HD.

El siniestro fue registrado alrededor de la 1.30 de este miércoles cuando un dormitorio de la planta superior del supermercado, ubicado en Famatina 3.600, en el límite entre Parque Patricios y el barrio de Pompeya, cedió y cayó sobre el salón donde funcionaba el comercio.

En un milagro, el matrimonio propietario cayó con la estructura pero sólo sufrió contusiones leves que pudieron ser atendidas por el personal del SAME en el lugar. Además de padecer una crisis de nervios por el susto de derrumbe, la mujer tenía golpes en el rostro y un brazo; mientras que su esposo resultó herido en una de sus piernas.

Marcos, el propietario del supermercado, relató a Crónica HD que estaba con su esposa durmiendo cuando "todo se cayó de un golpe". "No sé qué pasó. Ahora no tengo nada, no tengo plata ni celular, no tengo cómo ponerme en contacto con mi familia", lamentó el hombre.

"Estamos vivos, por suerte. Me quedó acá para cuidar mis cosas. Lo más importante es mi documento y mi celular, que tengo todos mis contactos. Quiero recuperarlo", aseguró. Algunos vecinos de la zona se solidarizaron con la consternada pareja, que perdió la totalidad de sus pertenencias.

Según explicó Marcos, el matrimonio se mudó hace más de un año a la edificación, donde tenía cocina, comedor y cinco dormitorios en su planta superior y un salón debajo, que funcionaba el supermercado. Y añadió: "Cuando venimos, estaba todo así, nadie nos dijo nada".

Si bien las primeras versiones indicaban que una explosión de una garrafa de gas provocó el derrumbe, hasta el momento bomberos no pudo corroborarlo.

En estos momentos, el personal trabaja en el lugar para determinar cómo se produjo el hecho y garantizaron que no hay riesgo para las casas vecinas.