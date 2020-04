El Gobierno porteño anunció esta tarde que todas las personas mayores de 70 años, que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento, deberán tramitar un permiso especial y obligatorio para circular en la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró, además, que no habrá sanciones para quienes no cumplan con ese requisito, sólo los obligaran a volver a su casa.

Así informó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en la sede de Parque Patricios.

El permiso para adultos mayores entrará en vigencia a partir del próximo lunes y deberá usarse para circular por la vía pública, en caso de compras de alimentos, medicamentos y pago de servicios en locales habilitados.

Los funcionarios aclararon, en tanto, que no será necesario tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación.

El permiso deberá tramitarse en la línea de asistencia telefónica 147 y tendrá validez durante ese día. "Les vamos a preguntar por qué quiere salir. Si es para un trámite, vamos a ayudarlos a hacerlo. O los vamos a disuadir para que no salgan si no es necesario", explicó Quiros.

Rodríguez Larreta explicó que este permiso "no busca prohibir nada", sino "ayudarlos en sus necesidades cotidianas para evitar que salgan a la calle". "Son decisiones antipáticas y difíciles, pero lo hacemos para cuidar a todos", señaló el Jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, Quirós agregó: "Ayúdennos a ayudarlos, habrá todo un equipo de profesionales que los ayudará a resolver el trámite que necesiten hacer para que ustedes no salgan y les explicarán por qué ustedes no deben salir".