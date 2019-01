Por Matías Resano

En el Barrio Santa Marta, de la localidad bonaerense de Ezeiza, los fines de semana son muy especiales para decenas de chicos, a quien Rolando Toñanes y su familia, llaman sus "Patitos". Particular denominación de una obra solidaria que el hombre y sus seres queridos implementaron en su vivienda, con la puesta en marcha de una copa de leche, hace dos meses, cuya manifestación conmovedora tuvo lugar en la última jornada navideña y la celebración del Año Nuevo, y que esperan repetir con la esperada llegada de los Reyes Magos. Una iniciativa admirable que proyecta también brindar asistencia a los jubilados en un corto plazo.

El 4 de noviembre pasado Rolando decidió darle un uso benéfico al local situado en el frente de su vivienda, en el Barrio Santa Marta, de localidad bonaerense de Ezeiza. A partir de entonces el espacio recibe a unos cuarenta niños los sábados y los domingos, entre las 17 y las 19.

En esa franja horaria, los pibes reciben un vaso de chocolate y galletitas, o los alimentos que Toñanes y su familia vaya obteniendo, sea a través de su propio bolsillos, o mediante las donaciones de vecinos y comerciantes de la zona. Al respecto, el mentor de la Copa de leche "Los Patitos" señaló a Crónica que "un día agarré, me cansé de ver que los nenes no tienen un vaso de leche y decidí abrir el local. La gente del barrio me ayudó con las mesas y así empezamos. Es todo a pulmón".

La obra solidaria abarca a pequeños de un año a quince, siendo el mayor de ellos quien sufre una discapacidad. Cada uno de ellos antes de retirarse del lugar le obsequia el regalo al alma de Rolando que generan sus sonrisas. "Los chicos se van re contentos de acá. Pero fue el lunes antes de Noche Buena donde los vi muy felices", reveló el hombre.

Sus palabras dan cuenta de la tarde previa a Navidad, en la que los menores recibieron pan dulce, budines, garrapiñadas y duraznos en almíbar para compartir en sus casas con sus seres queridos. Una misión cumplida que lograron imitar en la víspera de año nuevo. No sólo en "Los Patitos" se limitan a una merienda, sino también a generar un momento de esparcimiento y diversión en los cuarenta niños que concurren, con juegos didácticos y educativos.

Sin embargo, los impulsores del proyecto no se detienen allí y apuntan a ampliar su accionar con la creación de un comedor que también reciba a jubilados y adultos que padecen las necesidades básicas. Para ello necesitan ayuda, en principio solicitan leche en polvo, chocolate, galletitas y harina. Mercadería que puede suministrarse llamando al 15-6161-9691.