La historia de un joven mendocino de 29 años conmovió a todos en Twitter al contar la terrible situación provocada por la segunda ola de coronavirus y dar detalles sobre la cantidad de fallecidos que vio pasar al lado de su cama en terapia en el Hospital Central de Mendoza.

En su relato, Gastón Abrego comenzó: "empecé el 4 de abril con síntomas leves como todos. Ya hace 19 días y sigo internado". "Fui al Hospital Central de Mendoza. Fue una suerte haber llegado cuando la ola aún no estaba creciendo. Me atendieron bien y rápidamente me estabilizaron. Nunca pensé que con 29 años esto se iba a complicar tanto", señaló el joven.

El diagnóstico que los médicos le dieron a Gastón fue el de neumonía bilateral. Según contó, a sus pulmones "se los comía el Covid-19".

En ese sentido, el joven contó que antes de efermarse "podía correr kilómetros sin más" y que hoy envejeció "20 años". Ente las complicacioens más duras que tuvo que pasar Gastón fue la de no poder dormir por la falta de aire, mientras que otros pacientes alrededor se morían por las graves consecuencias del coronavirus.

Cada hombre que ví morir ahí fue una parte de él que pude darle forma. La peor de las formas pero que hoy siento que necesitaba para darle el duelo que nunca pude darle. Un día sin más desapareció y eso fue todo. Solo pude ver su cajón desde la lejanía. Su tumba lleva su nombre — Gastón Abrego (@gaston_abrego_) April 22, 2021

"Una noche, después de dormir una hora, sentí mucho movimiento a mi lado. El señor de la cama de al lado se estaba ahogando y las enfermeras lo estaban salvando. Todo fue en vano, dejó de respirar y nunca pudo llegar a terapia. No había lugar y su neumonía avanzó muy rápido", contó tristemente el joven de 29 años.

Además, Gastón manifestó que ver al hombre "delicado pero consciente en la tarde" y luego dormido hasta no despertar más, no se lo va a borrar nunca. "No hubo abandono de nadie. A cada rato las enfermeras lo asistieron y los médicos lo visitaron para seguir evaluando su evolución. Fue muy rápido todo", aclaró.

"De un momento a otro ya lo estaban metiendo en una bolsa negra. Nunca supe cómo se llamaba, nunca sabré quién lo ha llorado", sostuvo.

El joven continuó en su relato: "Al día 5 de internación me cambiaron de habitación. La cama de mi lado ya había sido ocupada por otro Covid. Me llevaron a la sala 8 con otros dos pacientes. Uno estaba bastante bien y el otro mal. La misma situación. En la tarde delicado pero consciente y en la noche complicado. Me despertó el ruido de la bolsa mortuoria. Fue lamentable".

Esa imagen de tener que presenciar cómo se llevaban a la morgue a otro paciente a su lado, para él fue como "estar frente a frente con la muerte".

"El señor de unos 60 años en la tarde había estado mandando unos audios, con esfuerzo y la enfermera le dijo que no hable y apague su celular. Él le hizo caso y su celular nunca más se prendió", relató en su red social.

Ya en otra habitación, y mejorando poco a poco, él se preguntaba "cómo había llegado" hasta ese lugar, cuál "fue el karma que estaba pagando" y que le "venía a mostrar todo esto".

"La medicina me seguía manteniendo vivo pero el ambiente me venía a matar. Fue difícil no llorar frente a todo ese clima de desesperación y abandono. No pude mantenerme a salvo de los pensamientos negativos. Incluso cuando me venían a sacar sangre pensaba en ese dolor tan impresionante de la aguja atravesando como para regresar a la batalla", manifestó.

Cuando uno de los médicos se le acercó y le dijo que los trasladaban al CIC de Beltrán, en Maipú porque estaba mejorando y el hospital estaba colapsado, Gastón manifestó sentirse aliviado. "Me dieron más ganas de salir de ese infierno", expresó.

"El clima ha cambiado y me ayuda un montón. Se que todo sigue colapsado y no hay mucho ánimo pero desde que llegué acá empecé a vivir de nuevo", señaló.

Además, agregó: "mi padre falleció de Covid en octubre pasado. Estar ahí hizo que me pusiera en su lugar. Desde que lo aislaron en su casa nunca más lo volví a ver. Mis hermanos se lo llevaron al hospital y nunca más salió. Cada hombre que vi morir ahí fue una parte de él que pude darle forma. La peor de las formas pero que hoy siento que necesitaba para darle el duelo que nunca pude darle. Un día sin más desapareció y eso fue todo", lamentó.