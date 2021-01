Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, la joven de 24 años que fue discriminada en un boliche de Mar del Plata, al que no la dejaron ingresar por tener "sobrepeso", habló con Crónica web y aseguró que nunca imaginó que el hecho se iba a hacer público y tomar tal magnitud.

“Solo quería contar mi disconformidad con lo que me había pasado, y no quiero que nadie más lo pase. Quiero que toda la Argentina sepa lo que está pasando y pasamos quienes tenemos sobrepeso”, expresó.

Pese a la angustiante situación que protagonizó, rescata el apoyo que recibió por parte de su familia, sus amigas, y de mucha gente de Mar del Plata que le envió afectuosos mensajes, aunque remarcó que "también hubo comentarios malos".

"Me sigue sorprendiendo que la gente quiera herirme por contar lo que pasó, y que me digan que deje de buscar fama y busque nutricionista", agrega a la vez que expresa que lo único que hizo fue utilizar su red social Instagram para hacer su descargo por lo ocurrido. "No tenía, ni tengo intención de salir en la televisión, ni ser conocida”, enfatizó.

Los antecedentes del boliche

Cabe destacar que "Bruto", el boliche que prohibió el ingreso de Sofía, ya tiene antecedentes en cuanto a otros hechos discriminatorios. “Mucha gente me contactó y me contó lo que les pasó. Hace muchos años que la gente los viene escrachando porque no es la primera vez que pasa una situación así", dice. Incluso en la temporada de verano de 2017, la conductora de televisión Lizy Tagliani, también fue discriminada en ese mismo lugar donde tampoco la dejaron ingresar.

Hace ocho años Sofía probó suerte en el modelaje Pluz Size.



De tal manera, a partir de la semana próxima, Sofía se prepara para avanzar en la denuncia contra el establecimiento bailable. Cuando el hecho se hizo público, el organismo se contactó con ella para que pueda denunciarlo.

Aunque sabe que la máxima sanción no es más que una multa, Sofía sostiene que su búsqueda de justicia, no pasa por el cierre del lugar, sino porque "nadie más pase una situación tan dolorosa como la que ella vivió".“A mí no me gustaría que lo cierren, yo no tengo un problema contra ellos, mi problema es con su accionar. Quiero que no vuelvan a prohibirle el ingreso a alguien, porque tenga una contextura distinta a los demás, todos tenemos cuerpos distintos”, subraya.

.

Asimismo, desde la municipalidad de Mar del Plata se pusieron en contacto con ella para comunicarle que el boliche tenía intenciones de disculparse, sin embargo, hasta el momento, las disculpas nunca llegaron. Según dice Sofía a este medio, "Bruto" lanzó un comunicado por redes sociales en el que expresaron que hubo un malentendido, "cuando no fue así". "Preferiria que me pidan disculpas en privado y no que suban eso para quedar bien ellos", agrega.

El comunicado que lanzó el boliche que discriminó a la joven.

.

En ese sentido, la joven asegura que ni siquiera le interesa que las autoridades del boliche le pidan perdón, sino que para ella tiene más valor que lo demuestren en "acciones", y que por sobre todo, "no hagan más pasar un mal momento a la gente que no es como ellos quieren que sean". "No quiero que pase más esta situación, ni ahí, ni en ningún otro lugar", subraya.

Sofía cuenta que toda su vida tuvo sobrepeso y “nunca vivió un hecho similar”. Con los años, ganó seguridad en sí misma, una seguridad que hace ocho años atrás la llevó a incursionar en el modelaje Plus Size, además de trabajar en un local de ropa, y estudiar Recursos Humanos. Aunque relata que al principio “tenía miedo”, todos los temores los venció cuando subió a la pasarela y recibió los aplausos de la gente. “Con el correr de los años empecé a ver más chicas como yo, entonces aprendí a hacer oídos sordos siempre a los que me criticaron", expresó.

Sofía estudia Recursos Humanos, trabaja en un local de ropa, y hace modelaje Pluz Size.

La joven tucumana tiene 24 años.