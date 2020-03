El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que aprendió a "no decirles feliz día el 8 de marzo" a las mujeres "hasta terminar con la desigualdad" y se comprometió a desarrollar un Estado "que trabaje para que todas, todos y todes tengan las mismas oportunidades".

.

"Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles 'feliz día' el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad", sostuvo el mandatario a través de sus cuentas en las redes sociales.Y afirmó que, "en cambio, hoy me gustaría darles mi compromiso: un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades".