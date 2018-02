"Lo esencial es salir a la calle y escuchar a la gente. Eso es lo que hace ‘Crónica’ y es con lo que yo me siento identificado”. Las palabras corresponden al periodista Pablo Marchetti, quien, a partir de mañana, estará al frente de “Siempre noticias”, que se emite de lunes a viernes de 18 a 20, por Crónica TV.

El escritor, también productor y músico, comentó cómo será la nueva versión del programa: “Contará con la mirada que yo le pueda dar, con la ironía, con el absurdo, la sátira. Voy a dar mi enfoque sobre las noticias del día”. Más allá de la información que surge a diario, en lo que se llama “dato duro”, la idea del periodista es hacer una relectura, darle un tratamiento a la noticia.

Además, Marchetti aseguró que mantendrá ese perfil irónico, satírico, que lo caracterizó a lo largo de su carrera, y lo combinará con una de las principales características del canal: estar siempre cerca de la gente, del pueblo. “Hay que bajar del pedestal que nos puede dar un micrófono y ponerse en el lugar de las personas y eso es algo muy distintivo de ‘Crónica’”, señaló.

“El viejo y eterno lema ‘Firme junto al pueblo’ es lo que me interesa, es con lo que me siento identificado”, agregó Marchetti, quien el año pasado publicó un libro que es un diccionario argentino de “insultos, injurias e improperios”.

Un programa de noticias

Así volvió a describir al programa, ya que va a mantener la estructura, aunque lo que importa verdaderamente es la impronta que uno le pueda poner. A su vez, fiel a su perfil e ideales de siempre, aclaró que se maneja mucho con la ironía, pese a lo cual, aclaró: “No me gusta reírme de la gente y eso es lo que quiero que quede claro. Me gusta reírme de los poderosos, me gusta ridiculizarlos. Con eso me siento identificado”, explicó.

“Uno puede sostener sus palabras con hechos y eso la gente lo nota”, agregó. ¿Expectativas? “Que el público acompañe y, sobre todo, que no parezca un trabajo atado porque me gusta disfrutar y divertirme”, más allá de que es un proyecto que está hecho con “muchísima seriedad y esfuerzo”.

“Para mí es un desafío enorme”, cerró Pablo Marchetti, creador y ex director de Revista Barcelona.

Lo acompaña un equipo de lujo

En el programa “Siempre noticias”, el periodista Pablo Marchetti aseguró que estará acompañado “de un gran equipo de panelistas” y que eso para él “es un detalle muy importante”. De esta forma, el nuevo conductor aportará su visión acompañado de la información de sus compañeros.

¿Quiénes son? Amira Hidalgo será la coconductora, Luis Autalán dará detalles de economía y gremiales, Natalia Vacarezza tendrá toda la información política, Penélope Canónico y Horacio Frascarelli se ocuparán de policiales, Carlos Stroker estará con los temas deportivos, Walter Leiva hablará de espectáculos y Rosario Grimaldi dará el estado del tiempo y del tránsito. En redes sociales, Esteban Godoy. “Será un placer compartir el programa con ellos”, completó Marchetti, ansioso por salir al ruedo, mañana, a partir de las 18.