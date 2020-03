Una médica infectada con coronavirus quedó con arresto domiciliario en la capital chaqueña ante la sospecha de que incumplió en varias oportunidades la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, según confirmaron fuentes judiciales.



La prisión domiciliaria fue ordenada por el fiscal en turno de Resistencia, Francisco de Obaldía Eyseric, y se trata de un caso que está siendo analizado con detenimiento por las autoridades sanitarias, ya que se sospecha que pudo haber sido el primer contagio autóctono en el país.



Según informó una fuente judicial, la médica es una de las 15 personas que padecen esa enfermedad en la provincia y fue denunciada por vecinos la noche del pasado jueves que la vieron abandonar la cuarentena, a pesar de que ya contaba con síntomas de coronavirus.

Además, los investigadores aseguraron que hay videos que demuestran que la mujer, quien trabaja en el Hospital Julio C.Perrando, salió de su casa.Una fuente allegada al caso indicó que el fiscal “tiene pruebas irrefutables de que rompió el aislamiento sanitario” y se alertó que “la médica conoce los riesgos que produjo con ese comportamiento”.La situación tiene un seguimiento especial porque se cree que la profesional se contagió con pacientes que atendió en el Hospital Julio C.Perrando, de la capital provincial, y que el gobierno considera que “no tiene nexo epidemiológico”.En declaraciones radiales, la pareja de la médica aseguró que la denuncia de los vecinos es “totalmente falsa” y explicó que ningún integrante de su familia violó el aislamiento.

También señaló que uno de sus hijos, que no vive en la misma casa, les llevó comida “para que podamos sobrevivir porque no salimos a ningún lado”.Luego destacó “la solidaridad de amigos y primos” que se encargaron de compras a quienes transfirió dinero por home banking “para no contagiarlos y dejaron lo que les pedimos en la puerta del garaje de la casa”.Después de esa declaración, el fiscal de Obaldía Eyseric dijo a la prensa local que la médica y su esposo “salieron varias veces del domicilio donde conviven con dos hijos” violando el aislamiento obligatorio y que cuenta “con todos los registros fílmicos”.