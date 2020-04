Elizabet Alfaro, la médica que la semana pasada cobró notoriedad al ser amenazada por vecinos del edificio en el que habita para que deje de "transitar espacios comunes", sostuvo este lunes que "una situación de miedo" como la pandemia de coronavirus "saca lo peor" de las personas y consideró que se vive en una sociedad "egoísta" y "bipolar".



En diálogo con distintos medios de comunicación, la profesional señaló que se trata una sociedad "bipolar", en clara referencia a las muestras públicas de solidaridad con los médicos y, como contrapartida, actitudes discriminatorias como la que le tocó vivir a ella.



La semana pasada, la médica encontró una nota anónima pegada en el ascensor del edificio de Belgrano R en la que intimaban a los médicos del edificio, que son cuatro, a "evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes".

"Es un edificio muy pequeño, somos 8 vecinos y nosotros vivimos hace 27 años. La nota decía que no usemos los ascensores, que no circulemos porque había muchos adultos mayores y que tomemos medidas para no tener que caer en la justicia", comentó Alfaro.



En diálogo con FM Delta, la médica dijo que, en principio, comprende que es una situación que genera "mucho miedo" a enfermar, pero que da "mucho dolor" una comunicación anónima como con la que fueron amenazados.



Sobre el caso, dijo que aun no se conoce quién fue el responsable de la nota anónima y confirmó que hará una presentación judicial para responder a esta "discriminación contra los profesionales de la salud".