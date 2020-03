La carta de una médica en la cual pide "menos aplauso y más encierro" en este díficil momento, producto de la pandemia del coronavirus, se volvió viral en las redes sociales.

"Aquellos que me conocen personalmente saben que no soy una médica alarmista", de esta forma comenzó el texto que fue publicado el último lunes en Facebook por la experta en salud, Cinthia keshishian.

"Esos datos del Malbran que estás mirando en la tele no son de hoy. Son las muestras que se mandaron de CABA hace varios días. ¿Sabés por qué? Porque como no hay reactivos para tirar al techo, te piden PCRs negativas para otros virus antes de aceptarte la derivación de la muestra para COVID-19. Entonces los 200 y pico de casos no son de hoy. Son de hace una semana atrás", continuó.

Y enfatizó: "¿Sabés cuántos hay hoy? Yo tampoco. ¿Entonces por qué carajo no te dejás de especular a lo argento y te quedás aprendiendo origami en tu casa?".

Luego, la mujer planteó unas preguntas desgarradoras: "¿Por qué dentro de 2 a 3 semanas voy a tener que decidir si ventilo a Mabel de 50 años hipertensa y diabética o a Juan de 25 años y sano porque me queda un respirador?, ¿Por qué hace una semana tuve que decirles a mis viejos que hasta dentro de unos meses no los voy a ver en persona porque son población de riesgo y yo seguro me voy a infectar?".

"¿Por qué es tan difícil de entender algo tan simple como lavarse las manos con agua y jabón y quedarse en casa?", cuestionó.

La carta de la médica que se volvió viral.

"Aquellos que sí tomamos consciencia de la gravedad de la pandemia nos jodemos por gente como vos, que te vas a la costa a dormir en tu auto. La grieta política desapareció, y dio paso a una nueva grieta entre inteligentes que se cuidan y cuidan al resto, e imbéciles que preguntan si hay delivery de vino en la ciudad", aseveró.

Antes de finalizar su carta, la médica exhortó: "Menos aplauso y más encierro, por favor"

Al día siguiente de ese posteo, que superó los 1.2 mil me gusta y los 1900 compartido, Cinthia volvió a compartir una publicación en Facebook. Pero esta vez, fue con humor.