El cirujano, gastroenterólogo y radiólogo Juan Acuña Kunz relató a través de sus redes sociales una dramática historia que le tocó vivir durante la cuarenta decretada en todo el territorio argentino por coronavirus ( Orthocoronavirinae).

El profesional de la salud, que además fue concejal de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia y diputado nacional, decidió colaborar con el difícil momento que atraviesa el país brindando sus conocimientos para “atenderlos en cualquier circunstancia, en forma voluntaria y gratuita” debido al aislamiento social y obligatorio dispuesto por Alberto Fernández.

Entonces, publicó su teléfono en las redes sociales con el objetivo de que "si fuese necesario que vaya a sus domicilios, ¡no duden en llamarme, porque yo puedo transitar! Dios nos proteja a todos y a sus órdenes".

El sábado, salió a las calles a cumplir con sus labores y le sucedió "algo tremendo", según posteó en Facebook. "En mi recorrida me pasó algo tremendo: Estaba visitando un enfermo y me llamó mi amigo el ‘Vaquita’ Rodríguez, avisando que sintió un dolor en el pecho después de bajarse de una bicicleta fija”, remarcó.

Y siguió con su relato: "Se sienta, lo examino, le tomo la presión y está con una crisis hipertensiva. Le vuelvo a tomar el registro y se me cae encima, hace un paro y no hubo manera de sacarlo a pesar del esfuerzo de reanimación hecho en compañía de otro amigo, Sergio Mella. Llegó la ambulancia, siguieron ellos y finalmente en el hospital no lo pudimos reanimar. Se nos fue un amigo, un compañero de andanzas y aventuras pesqueras. Estoy con lágrimas en los ojos de sólo pensar que se murió en nuestras manos y haciendo lo que debemos”.

"Qué jugada nos da la vida hermano, no te olvidare jamás, y deseo que tengas el mejor de los viajes algún día te veré allá arriba Vaquita Querido Hasta siempre!!", cerró su publicación el médico.