La pandemia del coronavirus (orthocoronavirus) azota al mundo y a Argentina, donde la cantidad de víctimas fatales ya superó los 20.000.

Salta atraviesa una delicada situación epidemiológica debido al crecimiento de casos de covid-19 y un médico, tuvo una buena acción que se ganó el corazón de todos.

Consciente de la problemática en su provincia, Bernardo Pérez Alsina se ofreció para atender gratuitamente a todas las personas con síntomas compatibles con la enfermedad y así poder colaborar con el sistema sanitario.

"Ante la difícil situación que estamos viviendo y la congestión que hay en la salud pública y privada, me pongo a disposición para todos los que quieran hacer consultas médicas", anunció el salteño a través de su cuenta personal de la red social Facebook hace unos días.

El posteo del doctor Bernardo Pérez Alsina en Facebook.

"La publicación que hice se viralizó. Desde que me levanto estoy con consultas. Es algo que me gusta, vivo de mi profesión y lo hago con pasión", explicó Pérez Alsina en diálogo con el diario La Gaceta Salta, y donde afirmó que "El principal problema que hay es que mucha gente se automedica y hay un consumo excesivo de antibióticos que compran y toman. Un gran porcentaje de pacientes me hablan por complicaciones con el antibiótico. Un 70 u 80% no los tiene que tomar y sin embargo los ha tomado".

Pérez Alsina considera clave que la gente no se asuste y que entienda que va a convivir con el virus.

El docto habló sobre la poca tolaencia de la gente a cumplir con el aislamiento y el miedo al coronavirus. "Esta es una cuestión de paciencia. Hay que aprender a convivir con el virus, con toda esta pandemia y no asustarse porque se ven cuadros de gente que empieza con síntomas y ya se alarma por la COVID, pero se debe analizar caso por caso, de acuerdo a si hubo contacto y otra serie de factores. A algunos les recomiendo que se aíslen, todo depende del caso", sostuvo.

El doctor decidió comenzar a ayudar a la población hace dos semanas, con el objetivo de aportar parte de trabajo, debido a la alta demanda de atención que requiere el área de salud en la mencionada provincia.

Pero el profesional de la salud no se encuentra sólo, ya que tras ver el anuncio un joven estudiante de la carrera de medina se sumó a la iniciativa y también atiende consultas.